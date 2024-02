Il bomber Paolucci: "Iniziata la riabilitazione"

Lo scorso 14 gennaio, nel match contro l’Osimana, il bomber della Civitanovese Michele Paolucci voleva "recuperare una palla in scivolata, in una partita – racconta – in cui stavo bene. Purtroppo, mi è rimasta la gamba sotto e ho avuto una torsione al ginocchio. Il giorno dopo ho visto il gonfiore e mi sono reso conto che l’infortunio era grave". Esito tremendo: lesione del crociato anteriore. L’attaccante ex Juventus, lunedì scorso si è sottoposto all’operazione e adesso abbraccia "l’amico e collega Ivan Visciano, perché so – afferma – quello che significa per lui".

Paolucci, innanzitutto come sta?

"È stato un intervento invasivo ed è normale che ora la condizione non sia delle migliori. Ho ricominciato anche velocemente la riabilitazione, che è dolorosa ma fondamentale. Ringrazio il professore Giuliano Cerulli, il dottor Renzo Mandozzi e Luca Da Boit".

Ha ricevuto molti messaggi di solidarietà?

"Certo. Dall’allenatore e tutto il suo staff, dal dg Cicchi, dai compagni e dai tantissimi tifosi che hanno speso belle parole nei miei confronti. La mia compagna Denim mi dà molta forza".

Per quanto tempo dovrà stare ancora fermo?

"Nell’intervento è stata adottata la tecnica Lars, che permette la ricostruzione del legamento accelerando moltissimo i tempi di recupero. Tra otto giorni camminerò senza stampelle e la speranza è che tra 45 torni a correre".

Domenica scorsa ha assistito al derby?

"Sì, ero in gradinata e ho visto soltanto il primo tempo perché poi sono dovuto scappare per essere ricoverato. I compagni hanno fatto ciò che potevano, forse si è sentita la pressione di così tante persone. Purtroppo, l’infortunio di Ivan (Visciano, ndr) è stato un colpo psicologico, non è facile sopperire ad un’assenza del genere. Adesso, bisogna avere la forza di rialzarsi, tuttavia essere primi in classifica dopo un campionato vinto è già un bel risultato. E poi vorrei dire una cosa".

Prego.

"Questa società ha una fortuna enorme, disporre di giocatori che dimostrano un attaccamento alla maglia senza eguali. Trovo importante che ci si renda conto di questo. Tutte le componenti, società, giocatori, staff tecnico e pubblico devono dare il 150%, perché se questo non avviene, in un campionato così equilibrato, non riusciremo nell’obiettivo finale di vincere. Anche nella difficoltà è bene ricompattarsi e non dimenticare dove siamo".

Fra un po’ anche la pallavolista Federica Busolini della Cbf Balducci dovrà sottoporsi ad un intervento per un infortunio simile al suo: cosa si sente di dirle?

"Le faccio un grande in bocca a lupo per il rientro in attività. So che sarà un periodo difficile per lei, il mio augurio è che la società la faccia sentire importante e che le dia tutto il supporto di cui ha bisogno per rientrare".

Francesco Rossetti