IL CALENDARIO. Serie A ed Europa, tour de force per le due squadre

È un ciclo di ferro quello che attende Milan e Atalanta nelle prossime tre settimane fino alla sosta per le nazioni in programma nella penultima settimana di marzo. Cinque gare per i rossoneri in 21 giorni, addirittura sei partite per i nerazzurri bergamaschi.

Il Diavolo venerdì sera alle 20.45 sarà di nuovo in campo per un match ad alta tensione agonistica all’Olimpico di Roma in casa della Lazio, poi giovedì 7 alle 21 la partita al Meazza contro lo Slavia, gara d’andata del doppio confronto degli ottavi di Europa League con i cechi, con il ritorno giovedì 14 a Praga alle 18,45. In mezzo domenica 10 il turno casalingo pomeridiano alle 15 contro l’Empoli, quindi a chiudere il tour de force il 17 la trasferta, sempre sentita, al Bentegodi dal Verona ancora alle 15.

La Dea dopodomani sarà di nuovo di scena al Meazza, per la seconda volta in 72 ore, nel recupero della 21esima giornata (rinviata a gennaio per la SuperCoppa) contro l’Inter capolista, poi domenica pomeriggio alle 18 lo scontro casalingo al Gewiss contro il Bologna, quasi uno spareggio per il quarto posto, a precedere le due gare di Europa League contro i portoghesi dello Sporting, mercoledì 6 alle 18,45 a Lisbona e giovedì 14 alle 21 a Bergamo, e in mezzo le due sfide di campionato domenica 10 alle 18 in casa della Juventus e domenica 17 al Gewiss contro la Fiorentina sempre alle 18.

Dopo la sosta per le nazionali il Milan ricomincerà a Firenze domenica 30 marzo nel posticipo serale delle 20.45, mentre nello stesso giorno l’Atalanta sarà impegnata al Maradona di Napoli nell’anticipo delle 12.30.

Fab. Car.