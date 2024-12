Il caso. Real all’attacco, arbitro nel mirino: "Liga manipolata»

Continua il momento nero dei Blancos. Dopo il 3-3 in casa del Rayo Vallecano e il mancato sorpasso al Barcellona, nel mirino c’è l’arbitraggio di Martinez Munuera. Al punto che la tv ufficiale del Real parla di "manipolazione della Liga". Secondo il Real l’arbitro non avrebbe visto un presunto rigore (che c’era anche secondo il tecnico del Rayo, Inigo Perez) su Vinicius - ammonito per proteste, salterà il Siviglia - e avrebbe accelerato la ripresa del gioco, non dando neanche il tempo al Var di intervenire. Ecco perchè in casa Real, scrive ’Marca’, si parla addirittura di "premeditazione". Lo scorso anno i campioni d’Europa accusarono Martinez Munuera di non avere inserito in referto gli insulti razzisti contro Vinicius durante il match contro l’Osasuna allo stadio El Sadar.