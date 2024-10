Il Como cerca l’impresa: "A Napoli senza paura"

La partita di stasera (ore 18.30) allo stadio Maradona di Napoli rappresenta una prova fondamentale per il Como, che deve capire se, dopo le vittorie contro Atalanta e Verona, può ambire a qualcosa di più della semplice salvezza. Gli azzurri stanno vivendo un ottimo periodo di forma, sia dal punto di vista del gioco, dove hanno trovato i giusti equilibri a centrocampo, sia grazie all’imprevedibilità di Paz, convocato dalla nazionale argentina, e all’efficacia in attacco di Cutrone.

Fabregas, con il rientro di Barba, ha a disposizione l’intera rosa, ad eccezione di Cerri, che tornerà dopo la pausa, e non intende cambiare la formazione vincente schierata contro Atalanta e Verona. "Abbiamo trovato la nostra stabilità con questa formazione", afferma l’allenatore spagnolo. "Al momento non serve cambiare uomini o modulo. Ho in panchina elementi dello stesso valore dei titolari che possono subentrare durante la partita, come Belotti, che sta crescendo continuamente e sta dimostrando il suo valore in allenamento".

Il tecnico iberico esprime la sua soddisfazione per la convocazione di Paz, e racconta di aver incontrato Spalletti durante la partita di Coppa dell’Inter, scambiandosi i numeri di telefono, ma di non aver avuto contatti per quanto riguarda Cutrone. Tuttavia, la sfida contro la capolista, che non ha impegni in coppa, si preannuncia estremamente difficile, e il Como dovrà alzare ulteriormente il livello per portare a casa un buon risultato. "Dobbiamo entrare in campo senza paura. La differenza si farà a centrocampo, ma noi siamo ben attrezzati. Sergi Roberto migliora di settimana in settimana ed è il reparto in cui stiamo sicuramente rendendo meglio. Dovremo stare attenti a Kvaratskhelia: lo scorso anno giocava fisso sulla fascia sinistra, mentre con Conte parte da sinistra per cercare il tiro e altre posizioni d’attacco. Ci siamo allenati molto in fase difensiva per affrontarlo". Fabregas apre anche un ampio capitolo riguardo a Conte: "Non vedo l’ora di affrontarlo, è uno dei migliori allenatori al mondo. Ho appreso molto da lui in Inghilterra: ho giocato per due anni al Chelsea e, all’inizio della mia prima stagione, mi ha tenuto in panchina, ma è sempre stato chiaro con me. Poi ho conquistato la sua fiducia e sono diventato un punto fisso della sua squadra. Da lui ho imparato l’importanza di una preparazione atletica intensa e la mentalità da applicare al gruppo".

Il Como ha alloggiato a Caserta per evitare gli schiamazzi notturni dei tifosi napoletani, anche se distano solo 40 km dal Maradona. Saranno circa 500 i tifosi lariani presenti sugli spalti, un buon numero considerando la distanza e il giorno e orario non favorevoli.

(4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Kempf, Dossena, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas