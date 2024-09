Il derby lombardo. La Vogherese non si arrende. Varese ripreso nel recupero

VOGHERA (Pavia)

Termina sul 2-2 l’incontro tra i padroni di casa della Vogherese e il Città Di Varese che si sono affrontate allo stadio Giovanni Parisi nella prima giornata del campionato di serie D girone A. Risultato che premia soprattutto i rossoneri di patron Cavaliere che sotto di due reti nei primi 45’, complici anche le sostituzioni, cambiano ritmo riuscendo nei minuti di recupero ad agguantare il pareggio. Punto importante per la “Voghe“ in una gara che dovrà essere analizzata attentamente dallo staff tecnico, visti i numerosi errori fatti in fase difensiva. Bellissima la cornice di pubblico con le due tifoserie che hanno sostenuto i propri beniamini per tutti i novanta di gioco. La formazione oltrepadana tornerà in campo domenica per affrontare in trasferta il temibile Ligorna: sarà necessario ottenere un altro risultato positivo. Amaro in bocca, invece, per il Città Di Varese che dopo un primo tempo di alto livello è calato vistosamente nella ripresa. Due punti gettati al vento per una squadra fortissima. I biancorossi hanno disputato gran parte della ripresa in dieci uomini per l’espulsione per doppia ammonizione del difensore Priola, subentrato all’infortunato Molinari. Ora bisognerà preparare al meglio in settimana l’esordio allo stadio Ossola di domenica prossima contro l’Albenga. Le reti che hanno deciso l’incontro sono state realizzate da Banfi e Molinari per il Città Di Varese, mentre per la Vogherese sono andati in rete capitan Giglio e Losio.

VOGHERESE-CITTÀ DI VARESE 2-2