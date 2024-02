Il derby Recanatese- Vis Pesaro: "Attenzione alle punte giallorosse"

Nel "mirino" il derby di sabato con la Vis Pesaro per il quale non è più il caso di utilizzare aggettivi o sostantivi per cercare una definizione adeguata all’importanza del match. Di certo la Recanatese, che sembra in caduta libera, va ad affrontare una squadra che invece ha totalizzato sette punti nelle ultime tre partite ed è reduce dal poker rifilato al Pescara, tra l’altro dopo una prestazione di grande spessore.

Il capitano vissino Manuel Di Paola, opportunamente, spegne però i facili entusiasmi: "la gara di domenica l’abbiamo già archiviata e di certo non correremo il rischio di sottovalutare il prossimo avversario. In questo campionato non esistono partite semplici ed il nostro livello di attenzione sarà massimale anche considerando la presumibile voglia di riscatto dei giallorossi".

Il vostro ruolino di marcia esterno è notevole con appena quattro sconfitte subite in 13 partite, al contrario in casa avete sofferto maggiormente: tra l’altro prima del 4-0 con il Delfino l’ultima vittoria al Benelli risaliva al match di andata con la Recanatese del 22 ottobre scorso. Solo un caso?

"Credo di sì perché tra le nostre mura molto spesso abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. In casa o fuori il nostro modo di interpretare le partite è simile e dunque è fondamentale rimanere concentrati sui nostri obiettivi e su quello che sappiamo fare".

Quanto ha contribuito alla vostra svolta positiva la vena realizzativa dell’islandese Karlsson arrivato a 10 reti in pochissimo tempo?

"Ottar sta attraversando un ottimo momento e se lo merita visto che è un buon giocatore ed un bravissimo ragazzo. Credo però che la nostra crescita è complessiva ed è il frutto del lavoro sodo che facciamo in settimana. Davanti abbiamo anche Nicastro che i suoi gol in serie C li ha sempre fatti ed anche lui ci darà una grossa mano".

Se l’aspettava l’involuzione così repentina della Recanatese sprofondata in tre mesi dal quinto al terz’ultimo posto?

"Non entro nel merito ma in un torneo così competitivo non c’è proprio nulla di scontato: il pericolo è quando la china diventa pericolosa perché poi è sempre più difficile, settimana dopo settimana, tirarsi fuori dalla crisi".

Al di là del momento teme qualcosa in particolare degli avversari?

"Temiamo tutti allo stesso modo: chiaro che davanti Carpani ha già otto gol all’attivo, Sbaffo sette e Melchiorri sei per cui dovremmo prestare grande attenzione ai loro attaccanti".

Nel frattempo siete giunti a tre punti dal decimo posto e dai playoff. È il caso di farci un pensierino?

"Per carità – taglia corto – pensiamo al nostro traguardo prioritario che era e resta la salvezza poi, eventualmente, ne riparleremo".

Andrea Verdolini