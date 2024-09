Il derby si tinge di amaranto. Blitz dell’Arezzo, Pontedera sconfitto di misura

Pontedera, 21 settembre 2024 – Brutta sconfitta per il Pontedera, la seconda consecutiva dopo Pesaro, anche questa senza segnare. A sbancare il Mannucci è stato l’Arezzo, che su questo terreno aveva vinto una sola volta in 19 precedenti, nel campionato di Serie C2 1996-97, e che invece con l’1-0 di ieri ha messo la squadra granata in una situazione mentale delicata.

Gli ospiti approfittano della sterilità offensiva della formazione di Agostini e col tempo prendono coraggio, pescando il jolly nel finale: cross in area di Righetti per l’inzuccata ravvicinata da tre punti di Ogunseye. Un gol che il Pontedera non è riuscito a rimontare, incassando così la terza sconfitta in cinque partite e in una gara che per quanto visto in campo era stata abbondantemente alla portata. Ma proprio per questo il ko di ieri sera fa ancora più male al Pontedera.

PONTEDERA-AREZZO 0-1, IL TABELLINO

PONTEDERA (3-5-2): Tantalocchi; Gagliardi, Martinelli, Guidi; Perretta, Sala (38’ st Van Ransbeeck), Ladinetti, Ianesi, Ambrosini (38’ st Cerretti); Corona (22’ st Ragatzu), Italeng. A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Pretato, Espeche, Pietra, Benucci. All. Agostini.

AREZZO (4-3-3): Trombini; Renzi, Lazzarini, Gigli (31’ st Gucci), Righetti; Settembrini (22’ st Santoro), Mawuli, Chierico (22’ st Coccia); Pattarello (22’ st Gaddini), Ogunseye, Tavernelli (22’ st Guccione). A disp: Galli, Borra, Del Fabro, Fiore, Bigi, Barboni. All. Troise.

Arbitro: Cappai di Cagliari.

Marcatore: 36’ st Ogunseye.

Note: spettatori 808; ammoniti Lazzarini, Ambrosini, Gagliardi, Italeng, Righetti; angoli 6 a 4.