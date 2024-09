Il doppio volto dell’Alma. Bene in campo, meno fuori

La prima versione dell’Alma Juventus Fano 2024/25, vista contro il K-Sport Montecchio Gallo, è stata, per certi versi, una sorpresa. Accantonando per un attimo le difficoltà extracampo, con le contestazioni del tifo organizzato al presidente Salvatore Guida proseguite anche domenica allo stadio, e concentrandosi sul lato meramente sportivo, al Comunale di Fermignano si è vista una squadra viva. Di fronte a un avversario che punta quantomeno ai playoff, i giovanissimi fanesi (l’età media dei titolari era di 20,7 anni) hanno mostrato non solo voglia di giocarsela, ma anche, in alcuni singoli, qualità. Su tutti spicca il centravanti Tassi, tornato dopo alcune stagioni, che ha passo e piede da categoria superiore, ma sta recuperando al meglio solo ora da un grave infortunio che ne ha rallentato la carriera. Bene si muove alle sue spalle il fantasista Brunetti, sgusciante e tecnico, mentre sulla fascia ha spunti interessanti Fofana.

Questo trio ha più volte creato pericoli al K-Sport, stoppato solo da un superbo Cerretani. Il problema è che, quando il centrocampo cala, davanti non arrivano rifornimenti e dalla panchina Aiello per ora fatica a trovare rimpiazzi all’altezza: insomma, rosa corta, oltre che con poca esperienza. In più, Fofana, quando spostato da sinistra a destra, sparisce dalla partita. Altra caratteristica bifronte, la difesa: molto bene Pedinelli, migliore in campo dei suoi domenica, pericoloso in attacco e ottimo in difesa, ancora troppo discontinuo il portiere Wague Moumi, che alterna parate ottime a grosse amnesie. In sintesi, quella vista con il K-Sport non è certo una formazione che possa ambire al ritorno in Serie D, tutt’altro, ma ha delle giovani individualità che potrebbero diventare interessanti anche rapidamente. Di certo, però, l’Alma dovrà ancora intervenire sul mercato.

n. p.