Il dt Cianni dopo la gara col Pescara: "Ho rivisto una Recanatese decisa"

Il blitz del Sestri Levante a Rimini non è che abbia fatto particolarmente felice l’ambiente giallorosso (eufemismo) ma rappresenta l’ulteriore conferma di come la lotta per la sopravvivenza sia feroce, coinvolgendo ancora, tra l’altro, compagini partite con tutt’altri obiettivi, Spal in primis. Chiaramente il risultato di mercoledì sera al "Neri" carica ancor più di significati il match di lunedì contro i liguri che può essere definito molto più di uno scontro diretto, contro una squadra battagliera ed in salute. Quanto visto contro il Pescara ma anche a Perugia è stato tuttavia confortante, certificando la rabbia di un gruppo che vuole, con tutte le forze, raggiungere il grande obiettivo. "Ho rivisto i ragazzi determinati nel cercare la vittoria – ci ha detto il dt Josè Cianni – ma anche al Curi, se ricordate, non avevamo concesso nessuna occasione ai padroni di casa. D’altronde sottolineo sempre che ci siamo cacciati noi in questa situazione ed ora dobbiamo cercare di venirne fuori. Vorrei sottolineare comunque il grande merito che in questo sta avendo l’allenatore, entrato subito nella testa dei giocatori i quali stanno attuando in campo quelli i suoi consigli e le sue direttive".

Proiettiamoci già verso la gara con il Sestri che, come inevitabile, si giocherà ancora al "Silvio Piola" di Vercelli. Di certo avrete di fronte un collettivo in un ottimo stato di forme: "Abbiamo apprezzato già all’andata quanto esprimono sul terreno di gioco e forse, per le prove offerte, hanno raccolto di meno rispetto a quanto hanno meritato. Dovremo fare una partita perfetta ma da qui alla fine, tutte le otto gare rimaste dovranno essere così, a prescindere dall’avversario".

Inevitabile chiedere un aggiornamento sugli acciaccati, in particolare su Gianluca Carpani arresosi nel riscaldamento contro il Pescara per problemi alla schiena: "In realtà già all’ora di pranzo accusava dei dolori che poi si sono acuiti nel corso della giornata sino a renderne impossibile l’utilizzo. Penso e spero che si tratti di un’infiammazione, seppur seria, ma che in breve tempo si potrà risolvere. Quanto ad Allievi il giocatore ieri è rientrato nel gruppo e possiamo senz’altro dire che Filippi lo avrà a disposizione".

Sicura invece l’assenza di Morrone squalificato ma ormai il mister sembra orientato ad un’idea precisa di formazione: "Sono scelte che lui è chiamato a fare in base a quanto vede durante la settimana. Posso solo rilevare che il gruppo è unito, compatto e lavora alla grande".

Olbia e Fermana irrimediabilmente staccate? "Certo che per loro non si è messa bene e questo è un dato di fatto, ma con 24 punti ancora a disposizione tutto può davvero succedere, inutile però fare programmi. Mors tua, vita mea per tutti ormai". Ferrante in grande spolvero. "È molto contento e noi con lui anche per la soddisfazione personale che si è tolto con un gol pesantissimo".

Andrea Verdolini