Il dt Cianni sul futuro dei giallorossi: "La Recanatese ha i mezzi per riprendersi"

Colloquio a "cuore aperto" con Josè Cianni, il dt della Recanatese, forse nel momento in assoluto più difficile della storia recente del club e quando tutto sembra davvero andare storto. Ed allora la strada percorribile è soltanto una: "questa squadra, lo staff e tutta la società sapevano perfettamente che sarebbe stato un campionato di grandi sofferenze e la ricetta per uscirne credo che sia inevitabile, quella dell’unità di intenti, della compattezza e della solidità. Non penso che ci siano alternative: d’altronde sono prerogative che sono state un po’ il nostro punto di forza e debbono continuare ad esserlo".

Cianni, tuttavia i problemi tecnici sono assolutamente palesi. Come risolverli e da dove ripartire?

"Da quanto abbiamo fatto nel secondo tempo quando, con il Pontedera, avremmo meritato il pareggio. Quel carattere, quella voglia sono di buon auspicio per il futuro prossimo. Certo, non possiamo prescindere dal risolvere quegli errori che ci stanno condannando e l’allenatore sta lavorando su questo".

Decisivo sarà l’inserimento dei nuovi. A che punto siamo visto che alcuni sono sembrati abbastanza in palla, altri, oggettivamente un po’ più indietro.

"È sicuramente così, ma in frangenti come gli attuali è la testa che fa la differenza e posso assicurare che le motivazioni di tutti sono al massimo".

Dopodomani uno scontro diretto da brividi con la Spal che nel frattempo ha annunciato in panchina il ritorno di Mimmo Di Carlo (esonerato esattamente un girone fa dopo il ko del Tubaldi ed un cammino fatto di due vittorie e tre sconfitte) dopo l’esonero di Leonardo Colucci all’apice di una crisi degli estensi assolutamente imprevedibile. Non troviamo altri termini che definirlo uno spareggio.

"Come lo saranno tutte le partite per noi da qui al termine della stagione per cui, onestamente, non fa molta differenza. Sappiamo di trovare una squadra blasonata ma in difficoltà e che dovremo dare il massimo. Niente di nuovo per noi".

Ha tenuto banco, in questi giorni, il caso Ferrante, il difensore tra i protagonisti degli ultimi successi ma messo fuori lista dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

"Sono scelte che possono essere condivise o meno, ma che sono totalmente ponderate e mai prese a cuor leggero. Il giocatore è fuori dal progetto: può dispiacere ma è così".

Sta comunque monitorando l’ampio parco dei giocatori svincolati che comunque potrebbero essere sempre contrattualizzabili?

"Lo escludo: la rosa è questa ed andremo avanti con questo parco giocatori da qui sino al termine della stagione. Abbiamo scelto ad uno ad uno i nuovi ed hanno la nostra piena fiducia".

In questo momento totalmente nero riusciamo a trovare una nota di ottimismo, almeno una?

"La voglia di tutti di risalire la china che assicuro feroce. La nostra stagione ripartirà venerdì sera da Ferrara: siamo consci delle difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti, ma la Recanatese ha i mezzi per riprendersi".

Per squalifica la Recanatese perde per due turni Daniele Ferretti.