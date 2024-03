Il Fano di Manoni ha mostrato i muscoli: "Abbiamo reagito, questo punto è prezioso"

Promozione per Omar Manuelli. Il massimo dirigente del settore giovanile del Fano è diventato infatti responsabile tecnico della prima squadra. Intanto l’Alma ferma sul pari la capolista Campobasso che veniva da cinque vittorie consecutive e lo fa grazie ad una prova assai convincente sia sul piano tattico che su quello dello spirito agonistico. Subito sotto per una distrazione difensiva che ha lasciato il centrocampista Grandis libero di battere Guerrieri con un pallonetto dopo che il regista Maldonado con un colpo di testa aveva scavalcato la linea difensiva centrale, il Fano questa volta non si è disunito, ma ha trovato la forza e soprattutto la rete – stupenda quella di testa di Padovani su cross di Coulibaly al 20’ della ripresa – per pareggiare. Come non era successo invece due domeniche fa a L’Aquila, dove il Fano andato in svantaggio già al quarto d’ora e non era poi più riuscito a recuperare. Contro il Campobasso le cose sono andate in modo diverso. Dice mister Manoni: "I ragazzi sono stati esemplari, la squadra ha reagito e non era facile ed avere subito una rete a freddo. Non me l’aspettavo, prendere gol dopo 3 minuti, perché se non subivamo subito il gol, magari potevamo fare una gara diversa". A questo poi si è aggiunto anche il grave infortunio di Kalombo che al 15’ ha riportato la rottura del tendine d’Achille ed è stato sostituito da un Coulibaly che nei piani tattici della vigilia sarebbe dovuto entrare solo nella ripresa a causa di problemi fisici avuti in settimana. "Coulibaly è rimasto fuori dall’undici perché non ha avuto una settimana molto positiva – commenta, infatti, mister Manoni – in quanto avevano accusato qualche problemino, poi non dimentichiamo che è entrato nel Ramadan e anche questo ha influito un pochino sulle sue energie per cui avevo in testa di mandarlo in campo più avanti. Infortunatosi Kalombo ho anticipato l’entrata di Coulibaly per gestire meglio i cambi".

Scelta azzeccata visto che l’attaccante ha servito un assist al bacio per l’incornata di Padovani. Un pareggio pagato a caro prezzo visto che per Kalombo la stagione è finita. "Mi dispiace molto – ha aggiunto il tecnico dell’Alma – perché è un giocatore importante per noi, sia dal punto di vista qualitativo che sul piano caratteriale e del temperamento". Resta il punto conquistato. "Dovevamo tornare a fare punti dopo l’Aquila – ha proseguito mister Manoni – non solo per la classifica ma per una questione di fiducia, di testa cioè, perché il risultato della domenica è importante per questi ragazzi che danno l’anima durante tutta la settimana. È un punto importante anche in vista del derby di domenica (ore 15) a Senigallia".

Silvano Clappis