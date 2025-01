Il gol-vittoria nel secondo tempo. Pietralunghese, festa al Martinelli . Pauselli stende l’Atletico BMG

PIETRALUNGHESE 1 ATLETICO BMG 0

PIETRALUNGHESE (4-3-1-2): Abibi; Met Hasani, Magalotti, Oliva, Simoncini (16’st Lilli); Pauselli, Capezzuto, Locchi (37’st Marietti sv); Ventanni (29’st Aquilini); A. Rossi (42’st Marietti), Duranti (14’st Mangiaratti). A disp.: Nappo, Aquilini, Convito, Balini, Brunella. All. Luca Pierotti.

ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli; Angeli, Fapperdue, Boninsegni (43’st Ciucci); Chiaverini (31’st Lucaroni), Proietti, Gatti, Paciotti, L. Rossi (22’st Capitani); Colombi, Carrello. A disp.: Santini, Rinalducci, Masciarelli, Contardi, Martellini. All.: Francesco Farsi.

Arbitro: Verdoliva di Terni (Trotta e Ricci).

Marcatore: 18’st Pauselli.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti: Magalotti, Capezzuto, Abibi. Recupero: 1’pt, 5’st.

Vittoria di vitale importanza per la Pietralunghese, che al Martinelli supera 1-0 l’Atletico BMG e infligge l’ottava sconfitta in campionato agli uomini di Farsi, tornato sulla panchina verdeblu al posto di Puccica. La prima occasione da gol è per la Pietralunghese: Rossi trova in area Locchi che di destro calcia alto. Il pesante terreno di gioco del Martinelli non consente una manovra fluida da entrambe le parti: al 28’ ci prova Ventanni su punizione, Battistelli risponde presente. La squadra di Pierotti si rende pericolosa anche a inizio ripresa, quando sugli sviluppi di un corner la palla giunge a Oliva, che di testa non inquadra lo specchio. Il vantaggio arriva al 18’: cross sul secondo palo di Mangiaratti, Pauselli controlla e infila Battistelli. Al 43’ si vede finalmente la BMG, con un tiro da fuori di Carrello che Abibi blocca agevolmente. Stesso esito per l’incorata di Colombi al 47’, su cui si spengono le speranze del team di Farsi e accendono l’entusiasmo dei tifosi rossoblù.