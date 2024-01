Il Gubbio sorpassa nella ripresa. Espugnato il campo della Fermana

FERMANA

0

GUBBIO

2

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Spedalieri, Pistolesi; Gianelli (st 20’ Scorza), Giandonato (st 20’ Paponi), Fontana (st 36’ Condello); Petrungaro (st 39’ Marcandella), Misuraca, Tilli (st 36’ Petrelli). All. Protti.

A disp. Borghetto, Mancini, Pinzi, Bonfigli, Santi, Vessella, Marcandella, Niang, Locanto, Fiumanò.

GUBBIO (4-3-1-2): Greco; Corsinelli (st 35’ Brambilla), Signorini, Tozzuolo, Mercadante; Mercati (st 27’ Rosaia), Casolari (st 35’ Dimarco), Bumbu; Chierico; Udoh (st 39’ Bernardotto), Di Massimo (st 35’ Morelli). All. Braglia

A disp. Stacchiotti, Vettorel, Guerrini, Spina, Portanova.

Arbitro: Lucio Felice Angelillo di Nola (Pasqualetto-Pignatelli)

Marcatori: st 10’ Di Massimo, 26’ Udoh NOTE: corner 5-3; ammoniti: Gianelli, Fort, Tozzuolo, Mercati, Udoh, Mercadante; espulso Tozzuolo al 30’ st per doppia ammonizione recupero pt 2’; st 4’

FERMO – Tre punti e la cattiveria tipica di chi è consapevole dei propri mezzi: il Gubbio sale a 34 punti in classifica, a -5 dal Perugia terzo. Dopo i primi timidi tentativi – ci prova Tilli al 12° ma Greco mette in corner e poco dopo Mercati ma ciabatta dal limite – il Gubbio cresce con il passare dei minuti e diventa padrone del campo, provando a concretizzare il dominio al 29°, quando Corsinelli lancia in avanti per Di Massimo che tutto solo davanti a Furlanetto apre il destro ma manca clamorosamente il bersaglio. Gli sforzi dei rossoblù si vanificano soprattutto a causa degli errori tecnici, ma nel secondo tempo la partita cambia subito volto. Passano infatti dieci minuti nella ripresa e Di Massimo recupera palla su Gianelli, prende la mira e con il destro la mette sotto la traversa dove Furlanetto non può arrivare. La Fermana accusa il colpo ma prende campo pian piano: al 70° Fontana cerca l’assist per Paponi che da distanza ravvicinata calcia a botta sicura ma trova un super Greco a dire di no. Nel migliore momento della Fermana il cinismo del Gubbio chiude i conti: un minuto dopo Di Massimo lavora al limite, scarico su Mercati che verticalizza per Udoh, controllo e bolide dell’ex Cesena che raddoppia il vantaggio. Sulle ali dell’entusiasmo i ragazzi di Braglia sfiorano per due volte il vantaggio con Bumbu, ma subito è costretto a difendersi, perché Angelillo vede una perdita di tempo di Tozzuolo che, già ammonito, viene espulso. Nulla di fatto nei minuti finali, con il Gubbio che difende in maniera ordinata e gestisce con grande maturità il risultato.