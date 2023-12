Il Liverpool frena e lascia la vetta. Malore Lockyer, la società: "Rispettate la sua privacy». Balzo Arsenal: sul trono in Premier

Sorpassi e controsorpassi: lo spettacolo del calcio inglese comincia ad assomigliare a una appassionante gara motoristica. Sì, perché in un weekend succede che l’Arsenal si mette a caccia della vetta: si impone all’Emirates Stadium 2-0 sul Brighton di Roberto De Zerbi, con le reti di Gabriel Jesus e Havertz e torna in vetta alla Premier League con 39 punti. Fiato sul collo al Liverppol, che poi nel pomeriggio gioca il big match contro il Machester United e lo ’stecca’ con un pareggio sullo 0-0, perdendo così la vetta della classifica per un punto (Arsenal 39, Liverpool 38). Subito dietro l’Aston Villa di Emery che si è imposta 2-1, in rimonta sul campo del Brentford.

Nel frattempo tutto il campionato è in apprensione per Tom Lockyer, il capitano del Luton Town, crollato a terra per un arresto cardiaco sul campo di Bournemouth. "Siamo consapevoli che i tifosi sono preoccupati per lui e che c’è un diffuso interesse da parte dei media per le sue condizioni - scrive il club in una nota -. Tom è ancora sottoposto a test e accertamenti e sta aspettando i risultati prima che vengano determinati i prossimi passi per il suo recupero. Vogliamo tutti il meglio per Tom e la sua famiglia, per questo chiediamo gentilmente che la sua e la loro privacy venga rispettata in questo momento difficile".