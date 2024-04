Il Mantova festeggia il ritorno in serie B, il Renate vince

Un motivato Renate fa suo il posticipo con un Mantova ancora in festa per la certezza della promozione in serie B raggiunta dopo il pareggio del Padova a Lumezzane. I nerazzurri, invece, sono concentrati sulle battute decisive della regular season e, grazie alla rete dell’ex Bocalon al 40’ del primo tempo, conquistano tre punti di assoluta importanza, che li proiettano a distanza di sicurezza dai play out (+6) e riaccendono la speranza di potersi inserire nei play off che adesso sono solo a +1

. Ben diversa è stata l’atmosfera che ha accompagnato i biancorossi dal pre-partita al triplice fischio finale. In effetti, dopo i festeggiamenti della sera precedente, che hanno coinvolto sia la città che il ritiro dove era radunata la squadra di Possanzini, il Mantova è stato accolto all’ingresso in campo dai cori esultanti di 1.200 tifosi che, al di là di quanto mostrava il campo, hanno applaudito a scena aperta i neo-campioni del girone A. Lo stesso Possanzini, del resto, ha deciso di offrire la vetrina ai giocatori fin qui meno impiegati, celebrando ulteriormente la splendida vittoria firmata da tutto il gruppo. Per quel che riguarda il derby lombardo andato in scena al “Mino Favini” di Meda, il Mantova, nonostante la formazione inedita, si fa preferire sul fronte del fraseggio, mentre i padroni di casa cercano di controllare con grande attenzione i tentativi della capolista. Bombagi da una parte e Bosisio dall’altra firmano le prime conclusioni, ma Ombra e Sonzogni, all’esordio dal 1’, non devono correre particolari interventi. Con il passare dei minuti, però, mentre i virgiliani ormai senza pressioni giocano in tutta tranquillità, il Renate aumenta i giri del proprio motore e al 40’ sblocca il risultato con Bocalon, che firma il gol dell’ex senza esultare. La compagine di Possanzini cerca di reagire, ma i nerazzurri sono decisi a custodire il prezioso vantaggio e chiudono con attenzione tutti gli spazi. Nella ripresa il Mantova cerca di raddrizzare la situazione, ma non punge e al 21’ arriva il raddoppio di Sorrentino che mette in cassaforte il prezioso successo per la squadra di Pavanel, mentre i biancorossi, pur continuando nei loro prolungati fraseggi, non riescono più a modificare il verdetto di una partita che non intacca la grande festa per il ritorno in serie B dopo quattordici anni di attesa. Renate-Mantova 2-0 (1-0) Renate (3-4-2-1): Ombra 6,5; Possenti 6, Alcibiade 6,5, Bosisio 6,5; Anghileri 6, Baldassin 6,5, Esposito 6 (35’ st Gasperi sv), D’Orsi 6; Paudice 6,5 (12’ st Pinzauti 6), Sorrentino 6,5 (45’ st Ghezzi sv) Bocalon 6,5 (35’ st Procaccio sv). A disposizione: Fallani; Alfieri; Currarino; Tremolada; Acampa; Auriletto; Vimercati; Bracaglia. All: Massimo Pavanel 6,5.

Mantova (4-3-3): Sonzogni 6; Fedel 6, Brignani 6,5, Bani 6, Panizzi 6,5; Trimboli 6, Wieser 6 (22’ st Debenedetti 6), Muroni 6,5 (35’ st Argint sv); Galuppini 6 (22’ st Bragantini 6), Monachello 6 (35’ st Mensah sv), Bombagi 6. A disposizione: Festa; Napoli; Celesia; Redolfi; Burrai; Cavalli; Radaelli; De Maio; Giacomelli. All: Davide Possanzini 6.

Arbitro: Valerio Pezzopane de L’Aquila 6.

Reti: 40’ pt Bocalon; 21’ st Sorrentino.

Note: ammoniti: Paudice; Muroni; Ombra; Debenedetti – angoli: 2-2 – recupero: 3’ e 5’.