Il mercato dei dilettanti. Colpo Nestor, preso Passaquieti. Il Trestina ingaggia il portiere Pollini

In Eccellenza bel colpo sul fronte under per la Nestor. Il ds Lorenzo Ceccarelli ha ufficializzato l’arrivo del fantasista Pietro Passaquieti (04), protagonista lo scorso anno con l’Atletico Bmg prima dell’approdo, in estate, all’Arezzo e il successivo prestito alla Romana, in serie D. Passaquieti esordirà domenica nella sfida contro la Nestor. Colpo in mediana per lo Spoleto alla vigilia della sfida contro la Bmg. Il ds Alberto Del Frate ha definito l’arrivo del centrocampista Michele Priorelli (97), in avvio di stagione in Eccellenza laziale alla Favl Cimini, fra i protagonisti della promozione in serie D del Sansepolcro nella passata stagione. Proprio il Sansepolcro, salendo in serie D, ha trovato l’attaccante che cercava con il ds Emanuele Monni che ha ufficializzato l’arrivo del gambiano Mario Musa Leigh (98), ex Barletta, Ginosa e Gravina, nella prima parte di stagione in serie D all’Ambrosiana. Leigh sarà subito a disposizione di Bonura per la sfida con il Grosseto di domani al Buitoni. Rinforzo tra i pali, invece, per il Trestina con il ds Sante Podrini che ha definito l’ingaggio di Lorenzo Pollini (04), scuola Cesena, nella prima parte di stagione in serie D al Ciarlins Muzane. Il nuovo portiere sarà subito a disposizione di Ciampelli per la gara contro il Ponsacco.

Nicola Agostini