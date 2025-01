Il mercato di serie C. Cabrera e Marcone biancorossi. La Vis scommette sul boliviano

La sessione invernale di calciomercato, nel girone B di Lega Pro, ha ingranato subito la quinta. A Pesaro i nomi in entrata sono quelli di Mark Patrick Rodriguez Cabrera e Richard Marcone. Se il primo è un centrocampista offensivo boliviano classe 2005 militante in eccellenza nel Supergiovane Castelbuono e già convocato dalla nazionale boliviana U20, il secondo è un esperto portiere intenzionato a rescindere con la Turris. In casa Vis tuttavia non appaiono però all’ orizzonte trasferimenti imminenti,con Ignacio Molina sondato dal Messina ma regolarmente presente agli ultimi allenamenti così come Coppola, Bove ed Okoro. Nelle altre piazze del girone la caccia al nuovo acquisto è però frenetica. Perugia, Milan Futuro e Carpi sono infatti già "passati alle cose formali". Questa frase, resa celebre qualche anno fa dall’ ex direttore rossonero Marco Fassone, può essere utilizzata in casa umbra sia per Jeremie Broh che Davide Riccardi. Giunti a titolo definitivo rispettivamente da Padova e Novara saranno due interpretati fondamentali della difesa e del centrocampo grifone per questa seconda parte di stagione. Un Perugia intenzionato a salutare però l’ex bomber biancorosso Youssouph Cheikh Sylla ad un passo dal Monopoli. Milan Futuro che ha invece avuto la meglio sulla folta concorrenza riguardante l’attaccante del Cittadella Andrea Magrassi. Il Carpi ha ingaggiato il centrocampista classe 2002 Simone Campagna dall’Ascoli.

l. m.