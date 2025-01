Primavera. Pari del baby Diavolo contro la Lazio. Harakiri nerazzurro

Senza Liberali, oltre a Ibrahimovic, Dutu e Sala (aggregati a Milan Futuro), i rossoneri di Guidi impattano contro la Lazio: 0-0 e terzo posto, -2 dal Sassuolo e -4 dalla Roma (entrambe in campo oggi). "Punto pesante per la continuità - dopo due vittorie - e con una formazione sempre giovane. Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi, professionisti esemplari. Gli allenamenti più belli sono stati quelli dopo le vacanze di Natale: la dice lunga...", le parole dell’allenatore.

Tutt’altro clima in casa Inter dopo il ko per 3-2 contro la Juventus che si traduce nel sesto posto, l’ultimo buono per la qualificazione ai playoff, a +3 dal Torino settimo. La squadra di Zanchetta, in vantaggio di due reti, si è fatta rimontare e sorpassare in dodici minuti. Vanificate le reti di Quieto (da distanza ravvicinata su assist di Tigani) e Spinaccé (deviazione su punizione di Zanchetta). Poi la doppietta di Vacca e il tris di Florea.

Sorrisi, invece, per le altre lombarde: il Monza si sbarazza del Genoa con un 4-1, aggancia il Bologna in zona playout, battuto dall’Atalanta (2-1) che si prende la zona salvezza per un punto. Oggi tocca alla Cremonese, in casa contro l’Udinese.

R.S.