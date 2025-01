Le manovre di mercato della capolista. Grosso potrebbe riabbracciare Gelli. Ipotesi Salernitana per Caligara

Le uscite, certo, di cui abbiamo dato conto ieri. Ma il mercato del Sassuolo, a sentire radiomercato, ‘squillerà’ anche in entrata, con il ds neroverde Francesco Palmieri che avrebbe messo nel mirino due pezzi da novanta come Francesco Gelli del Frosinone per la mediana e Andrea Adorante per l’attacco. Fantacalcio? Per il secondo – sul quale c’è anche il Pisa, che alla Juve Stabia, con cui fin qua Adorante ha fatto 8 gol in 18 presenze, cederebbe Bonfanti – forse sì, ma il primo sembra essere pista ‘calda’, anche considerato che i neroverdi, oltre a Kumi, per ‘risistemare’ la mediana sarebbero pronti a cedere anche Fabrizio Caligara, sul quale ci sono richieste proprio da quella Salernitana contro la quale il Sassuolo comincia il 2024.

I campani – che ieri hanno presentato il neoallenatore Roberto Breda – puntano ad una rifondazione e pensano (anche) al mediano ex Ascoli, che a Sassuolo non sta trovando troppo spazio, confinato in 5 presenze per poco meno di 400’ totali giocati finora. Gelli, tra l’altro, ha già giocato agli ordini di Fabio Grosso – da gennaio a maggio 2023, 10 presenze per lui nella stagione che vide i laziali salire in A – e anche alla luce di questa circostanza mica è detto che non possa essere lui il primo innesto del mercato di gennaio. Ammesso e non concesso, primo, che il Sassuolo sfoltisca davvero e che il Frosinone – con cui Gelli in stagione ha giocato 14 volte – lo lasci davvero andare. Perché sarà anche vero che il Sassuolo ha la forza economica che serve per bussare a qualsiasi porta e che con i ciociari i rapporti sono ottimi (e proficui) da tempo, ma i laziali non se la passano benissimo a livello di classifica, e privarsi di uno dei loro giocatori più rappresentativi mica è detto giovi ad una stagione non semplice, fin qua, per la squadra di Greco. Vedremo: siamo alle prime schermaglie, nulla è fatto e molto si dice, ma che qualcosa possa muoversi, già da qui ai prossimi giorni, nessun dubbio.

Stefano Fogliani