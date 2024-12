Il micidiale Touré e l’assist al bacio di Moreo. Semper è perfetto, mister Inzaghi... di più

SEMPER 7 Perfetto nello stile e nella scelta di tempo sul rasoterra di Coda nel primo tempo. Semper al posto nei tanti palloni alti scodellati verso la sua area.

CALABRESI 6,5 È un maestro nel dare sostanza e agonismo alle proprie prestazioni. Va vicino anche a un assist al bacio per Moreo in avvio di ripresa dopo una sgroppata in verticale.

BERUATTO 6 Si installa sul centrosinistra della linea difensiva e con attenzione respinge tutti i tenui assalti doriani.

CANESTRELLI 6,5 Al centro del pacchetto difensivo perde buona parte della forza propulsiva, ma comanda le manovre con personalità e grande autorità.

G. BONFANTI 6 Si fa scappare Coda in un’occasione nel primo tempo e nella ripresa sbaglia la misura di un retropassaggio, rischiando di mandare in porta ancora il bomber blucerchiato.

RUS 6,5 Si cala nella contesa con l’attitudine giusta. Fa capire a Tutino che il nuovo controllore è decisamente più cattivo, poi si piazza dall’altra parte e in collaborazione con Tourè alza il muro.

TOURÈ 7,5 Dopo la prestazione scintillante di Santo Stefano, si ripete con un’altra prova eccezionale. Clamoroso il recupero su Ioannou che dà il via all’azione del gol vittoria.

MARIN 6,5 Dall’altra parte vede una squadra presa più a protestare con l’arbitro che a giocare: oltre alla solita sostanza in mediana, da capitano è anche sempre protagonista nei capannelli in mezzo al campo.

HOJHOLT 6 Copre tutta la zona centrale del campo ingaggiando duelli sistematici con gli avversari. Prende il giallo e nell’intervallo resta in panchina.

PICCININI 6 Qualche errore di misura nei passaggi per eccessiva frenesia, ma si rivela comunque prezioso nell’economia del risultato.

MLAKAR sv

ANGORI 6,5 Dopo aver superato l’esame Berardi, prende la lode di fronte a Tutino.

ABILDGAARD sv

LIND 6 Altro match spigoloso per il "rinoceronte" nerazzurro. Sono pochissimi i palloni da sfruttare con gli occhi rivolti verso la porta, però è incredibilmente prezioso quando piazza la sua mole tra il pallone e gli avversari.

INZAGHI 7,5 Il suo Pisa ormai è una grande del torneo cadetto. Lo ha dimostrato con la vittoria di "Marassi": sporca, a tratti anche bruttina, ma tremendamente efficace e concreta. Agli avversari lascia soltanto le briciole e capitalizza una delle tre occasioni costruite urlando in faccia agli avversari la propria gioia.

M.A.