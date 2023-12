Il Monterotondo riesce a rimontare due gol. Fano, la beffa arriva a tempo scaduto

REAL

REAL (4-3-3): Simionato 6; Malvestuto 5, Albanesi 5.5, Primasso 5, Calisto 4.5; Squerzanti 6, Meledandri 7, Compagnone 5.5; (24’st Scaffidi 6), Manca 5 (42’st Riosa sv),Cardillo 5 (12’st Milani 6), Napoleoni 6. A disp.: Benvenuti, Pasqui, Macrì, Perrotta, Riccucci, Nardoni, Riosa. All. Polverini 5

ALMA FANO (3-4-3): Guerrieri 4.5; Mancini 6, Tomassini 5, Riggioni 5; Kalombo 5.5, Urbinati 6, Ricci 6 (15’st Saponaro 6.5), Allegrucci 7 (46’st Antonioni sv); Tenkorang 6 (30’st Pensalfini 6), Coulibaliy 6.5 (27’st Padovani 6), Gonzalez 6(44’st Dubaz sv). A disp.: Piersanti, Roberti, Malshi, Brunetti. All. Cornacchini 6.5

Arbitro: Bonasera di Enna, 5.5

Reti: 42’pt Urbinati, 6’st Mancini, 39’st rig. Napoleoni, 52’st st Meledandri.

Note: espulso al 43’pt Calisto per doppia ammonizione, al 38’st Riggioni per mano a porta vuota. Ammoniti: Malvestuto, Kalombo, Meledandri. Rec pt 1’, st 6’. Angoli 5-4 per il Fano.

La beffa arriva nel finale, con una con un’uscita fuori avventata di Guerrieri e con l’espulsione di Riggioni a pochi minuti dal traguardo. Nel recupero il pari subito è amarissimo. Avvio nervoso. Il Fano balla un po’ in difesa. La manovra di Cornacchini parte da dietro e Coulibaly in due circostanze si fa trovare oltre la linea dei difensori eretini. Tomassini all’11’ salva sulla linea, a Guerrieri battuto, una ribattuta di Cardillo. Urbinati imposta dai venti metri per Tenkorang che di testa sbaglia di poco. Sulle fasce i marchigiani hanno via libe. Partita piacevole ma contratta. Brivido sulla schiena per il Fano con la traversa di Malvestuto da posizione siderale. La risposta è affidata alla rabbia di Coulibaly con una percussione sulla fascia non conclusa dall’accorrente Gonzalez. Coulibaly induce al giallo Calisto, dalla punizione calciata da Gonzalez Simionato devia in angolo la sfera che Urbinati, poco dopo, mette dentro con un colpo di testa preciso e in solitaria in area (42’). Fano che beneficia, oltre del vantaggio, anche della superiorità numerica per l’espulsione giusta di Calisto per fallo su Coulibaly. Cornacchini nella ripresa si copre dietro con una difesa a cinque. Al 6’ di gioco il Fano raddoppia con il tiro dal limite non potente ma preciso di Mancini che s’infila nell’angolo basso. Il Real Monterotondo tenta di riaprire la gara. Kalombo finisce tra i cattivi per un fallo al limite. Mentre Saponaro rileva un ottimo Ricci. Padovani poco prima della mezz’ora va a rilevare Coulibaly. Saponaro sull’out di destro trova un varco concluso con un tiro che Simionato devia in angolo. Il Real Monterotondo Scalo al 39’ riapre la gara con il penalità di Napoleoni per l’errore di Guerrieri e poi arriva il rosso diretto di Riggioni per tocco di mano a porta sguarnita. Il forcing finale degli eretini produce il pari con la botta di Meledandri a battere Guerrieri per il 2-2 definitivo.

Mirko Cervelli Desideri