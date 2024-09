Il Monza al fantacalcio: i titolari, chi prendere e chi evitare

Milano, 29 agosto 2024 - Dopo la positiva stagione 2023/2024 alla guida della neopromossa Reggiana in Serie B, chiusa all'undicesimo posto, Alessandro Nesta fa il salto di qualità: prima panchina in A, il Monza, che per certi versi, si lega tanto con il suo passato da calciatore. L'obiettivo del Monza resta la salvezza, se poi si dovesse riuscire a confermare il dodicesimo posto dell'anno scorso ancora meglio. C'è un ma: sono cambiati gli interpreti e a poche ore dalla chiusura del calciomercato il bilancio segna un notevole "più", ma la rosa senza Michele Di Gregorio e Andrea Colpani ha perso due giocatori che hanno formato l'ossatura della squadra, ora ex, di Palladino. In porta la gerarchia non è ancora chiara, con il giovane Pizzignacco arrivato dalla Feralpi che ha fatto vedere buone cose nelle prime due uscite, ma ora c'è anche Turati. Come esterno destro è arrivato Kyriakopoulos, che ha già assaggiato la Serie A con Bologna e Sassuolo, dagli svincolati è stato ripreso Stefano Sensi, uno dei talenti più cristallini del calcio italiano sfortunatamente rovinato dagli infortuni, dietro la punta Milan Djuric ci sono Daniel Maldini, ora ufficialmente del Monza e il giovane tutto da scoprire Forson. Il classe 2004 arriva dal Manchester United ed è stato il primo colpo di mercato dell'estate della Serie A. Nonostante abbia collezionato solo 4 presenze tra FA Cup (3) e Premier League (1), a livello internazionale, invece, Forson è già entrato a pieno regime nel giro delle nazionali giovanili inglesi: vanta presenze ufficiali con Under 15, Under 16, Under 19 e Under 20. Tanti punti interrogativi da sciogliere per Nesta e il prima possibile, per continuare a tenere il Monza tra i grandi.

La formazione titolare e i tiratori dei calci piazzati

Nesta non stravolge, anzi riparte dai dettami tattici di Raffaele Palladino (il 3-4-2-1), d'altronde anche per questo Andriano Galliano ha scelto di puntare sul suo centrale ex Milan ora allenatore. In porta, come detto, al momento il titolare è Pizzignacco, ma è arrivato Stefano Turati che alla lunga può rubargli il posto. La difesa a tre è la stessa dell'anno precedente: Izzo, Marì e Caldirola, con l'ex Inter D'Ambrosio pronto a fare il jolly come braccetto assieme a Carboni. I due esterni sono Kyriakopoulos a sinistra e Birindelli a destra, quest'ultimo insidiato da Ciurria ma i problemi fisici spesso ricorrenti (non a caso tornerà dopo la sosta a causa di un intervento al menisco) non gli permettono di avere quella continuità necessaria per imporsi come titolare sulla corsia. In mezzo Bondo e capitan Pessina. Davanti al posto di Colpani c'è Daniel Maldini, atteso dal definitivo salto di qualità, accanto a lui Dani Mota e come unica punta l'ex Vis Pesaro e Cesena Milan Djuric.

Calci piazzati: Gianluca Caprari (se in campo), Matteo Pessina

Rigori: Matteo Pessina

I consigliati

In un Monza ancora da decifrare appieno il consiglio è quello di andare sull'usato sicuro. I consigliati sono Matteo Pessina e Milan Djuric. Il centrocampista, pure rigorista sottolineiamo, è sicuramente un semi top di reparto nel listone. Certo, a volte arriverà qualche 5 e qualche brutta prestazione, ma potreste ritrovarvi in mano un centrocampista da 5-7 reti (dati rigori e punizioni) per una cifra ben più bassa di altri colleghi. Il centravanti avrà gli stessi compiti dell'anno scorso: tenere su la palla e buttarla dentro. Con Maldini e Mota a rifinire, a lui il compito di finalizzare. Può essere un ottimo quarto slot in leghe a 8.

Le scommesse

Il primo è atteso dal definitivo salto di qualità, il secondo è una scommessina da un milione che come ultimissimo slot di centrocampo può andare bene. Le scommesse del Monza sono Daniel Maldini e Omari Forson. Il figlio di Paolo giocherà sempre e se già l'anno scorso ha dimostrato di saper far male alle difese avversarie quest'anno dovrà confermarlo. Ipotizzabile un range di 5-7 goal per lui e 3-4 assist. Il giovane Omari non avrà tantissimo spazio, soprattutto all'inizio, è uno di quei giocatori che va aspettato e per un milione come ultimo slot è un gioco che vale la candela, soprattutto se tra le vostre regole ci sono riconferme per i giovanissimi o cose simili.

Gli sconsigliati

Un reparto dove le gerarchie vanno ancora definite e un giocatore che ormai non sembra più quello dei primi anni in Serie A. Gli sconsigliati del Monza sono i portieri e Armando Izzo. In porta ancora non c'è una gerarchia chiara e, dunque, per coloro che in leghe a 8 dovessero optare per un'alternanza il rischio di sbagliare è alto, mentre in leghe numerose il consiglio è di spendere per altri portieri e lasciare ad altri l'ingrato compito. Per quanto riguarda il difensore centrale ormai le costanti sono due e non positive: infortuni e ammonizioni. Anche la scorsa stagione non è stata positiva e con l'andar del tempo rischia di essere sempre peggio, meglio spendere qualcosa in più e portare a casa Pablo Marì o, ancora meglio, difensori di altre squadre.