Il Palio dei rioni di Montelupo Fiorentino. La Vinicola beffa di nuovo la Sambobolinese

I primi quattro giorni del Palio dei Rioni di Montelupo sono andati in archivio e non hanno certo deluso le attese dei tanti appassionati, che all’impianto di via Landini si sono potuti godere 8 gare ricche di pathos e gol. La 39esima edizione del torneo di calcio a 7 riservato ai soli residenti della città della ceramica (ammesse 3 eccezioni per squadra) riprende da dove si era chiusa quella passata: il primo match di quest’anno è infatti il remake della finale 2023 con i campioni della Vinicola che battono di nuovo la Sambobolinese: un 4-1 firmato dalla doppietta di Bartalucci e dalle reti di Intreccialagli e Fiaschi. Parte forte anche Via Rovai, che grazie al poker di Bouhafa e ai centri di Bulgarelli e Rovai liquida 6-3 il Centro. Successi di misura poi, entrambi per 4-3, dei pluricampioni de La Graziani (una doppietta di Mhilli, Alessio Sabatini e Cintelli stendono il Fibbiana) e di Piazza Unione Europea (Fratoni, Frea, Sodi e Scannadinari piegano il Bar Carlino). Questa la classifica: Via Rovai, Vinicola, La Graziani e Piazza Unione Europea 3; Fibbiana, Bar Carlino, Centro e Sambobolinese 0. Di seguito, invece, il programma settimanale. Stasera: Via Rovai-Bar Carlino (21.15) e Centro-Piazza Unione Europea (22.15). Mercoledì: Vinicola-Fibbiana (21.15) e Sambobolinese-La Graziani (22.15). Nella Youth League, competizione dedicata ai nati nel 2008, 2009 e 2010, partenza sprint del Turbone, che schianta 8-2 l’esordiente Sambobolinese (mattatore Mazzantini con 4 reti), mentre Fibbiana-La Graziani termina 1-1 (Parrini risponde a Pucci). Ecco la graduatoria: Turbone 3; Fibbiana e La Graziani 1; Sambobolinese 0. In questa settimana si gioca solo domani: La Graziani-Sambobolinese (21.15). Chiudiamo con la Legend Edition, riservata agli over 40, che ha visto il rione La Graziani-Turbone di bomber Cioni (4 centri) cedere prima 3-2 a Castello (2 Pieraccioli e Matteucci) e battere poi 2-1 Fibbiana. Classifica: Castello e La Graziani-Turbone 3; Fibbiana 0. Domani in campo Castello-Fibbiana alle 22.15.