Il personaggio. Stuckler, la stellina dai gol pesanti: "Giana, vedrai: ne farò tanti altri»

GORGONZOLA (Milano)

Origini iraniane, natali danesi, presente nostrano. Unico comun denominatore, il gol. Tradotto, David Stuckler. Tradotto, astro nascente 20enne. Il vice presidente della Giana Cesare Albè, in estate, confidava: "Se arriva, vedrai... Questo è forte per davvero". Del resto, in amichevole, aveva rifilato due gol proprio alla squadra di Gorgonzola, in maglia Cremonese. All’ombra del Torrazzo si parlava di un possibile inserimento in prima squadra, sotto il solleone. Poi una campagna acquisti da ritorno in Serie A ha portato Stuckler sulla via del prestito. Giana presente. E dunque presente alla Giana. Con curriculum d’impatto: 18 gol in Danimarca con il Akademisk Boldklub 15 in Primavera 2 nella stagione del debutto a Cremona, addirittura 30 l’anno scorso. In Serie C è già a quota 5, l’ultimo sabato contro il Lecco: "Ma mi dà fastidio averne sbagliato un altro... Anche se sì, sono chiaramente contento di avere segnato. Soprattutto perché è stata una rete da tre punti. E ne arriveranno altre", la promessa dell’attaccante. Che, giustamente, non si vuole porre limiti. "Sto continuando a crescere, non segnavo da sei partite e sbloccarsi è stato importante, per me e per la squadra. Avevo perso la via del gol, ma l’ho ritrovata. Faccio un passo avanti ogni giorno, devo continare ad allenarmi duramente, perché solo col lavoro poi arriva tutto". Colpi, spunti, qualità, fisicità: c’è tutto, sulla carta, per spiccare il volo. Anche il carattere: "Quella col Lecco è stata una partita “sporca“. E a me piacciono le sfide così, dove si fa calcisticamente la guerra. È in queste garte che si vede chi ha il cuore e chi vuole vincere di più". Lu.Mig.