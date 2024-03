Il presidente federale Gravina commenta il verdetto di assoluzione. "Credo ad Acerbi, lo abbraccerò»

Continua a fare discutere il verdetto di assoluzione di Francesco Acerbi dopo le accuse di offese razziste mossegli da Juan Jesus del Napoli. E arriva il commento del presidente federale Gabriele Gravina (nella foto). "Non entro nella dinamica del fatto concreto – dice il numero 1 della Figc – ma c’è una decisione del Giudice Sportivo che va rispettata, tutti devono accettarla, compreso chi non si sente soddisfatto: io accetto il verdetto e sul piano umano non mi esimerò dall’abbracciare Acerbi quando lo vedrò. Noi – prosegue Gravina – abbiamo appreso di una verifica del Giudice Sportivo, voi sapete che era convocato in Nazionale e in via precauzionale lo abbiamo lasciato a casa, per evitare forme di distrazione e per la sua serenità, non perché era stato già condannato. Per policy interna ha dato le sue motivazioni e noi crediamo alle parole di Acerbi, chi indossa la maglia azzurra si esprime con certi valori. Sappiamo – aggiunge il presidente federale – che è un bravo ragazzo e quello che ha dato. Sempre senza entrare nel merito della decisione dal punto di vista giuridico, sono vicino umanamente a Juan Jesus, ribadendo l’impegno della Figc da sempre e concretamente in campo nella battaglia contro il razzismo".