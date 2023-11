Il progetto. Nasce "Petra’s Opportunities» . Borse di studio per giovani meritevoli

Petra 2011, il second sponsor del Perugia, lancia un progetto per i giovani calciatori biancorossi. Si tratta di "Petra’s Opportunities": l’azienda romana ha stanziato 19 borse di studio, del valore di 500 euro ciascuna, per i ragazzi più meritevoli (che si contraddistinguono per rendimenti scolastici e calcistici) di ogni squadra del Perugia calcio compresa la squadra femminile, scelti dai dirigenti alla fine della stagione agonistica. Dopo i saluti di Valentino Fronduti, responsabile marketing AC Perugia Calcio, è intervenuta Milena Berardo, proprietaria ed amministratore unico della Petra 2011, che ha spiegato l’iniziativa e lo scopo per cui è stato concepito il progetto. "Questo progetto è rivolto ai giovani - spiega l’ad di Petra 2011 - . Sono emozionata perché per noi è il quarto anno che portiamo avanti questa iniziativa incentrata sui ragazzi ed è la prima volta che coinvolge una società, in questo caso il Perugia, fuori dal territorio laziale".

I motivi. "Nella mia esperienza durante gli studi - ha poi continuato la Berardo- ho notato che chi aveva maggiori possibilità economiche accedeva a studi migliori mentre chi ne aveva meno ha avuto un percorso travagliato. La mia proposta è quella di dare un riconoscimento e un contributo ai giovani di talento affinché possano trovare la propria strada e affermarsi nella vita". Da pochi mesi Petra 2011 è entrato a far parte della famiglia biancorossa. "Ci siamo sentiti subito accolti, anche frequentando un po’ la città, e siamo soddisfatti dell’investimento che abbiamo fatto che va oltre la mera visibilità. Questo è solo uno di alcuni progetti che abbiamo in programma per i giovani del Perugia, con la speranza che l’iniziativa crei un circolo virtuoso affinché si dia seguito a queste attività, volte alla valorizzazione delle ambizioni dei giovani. Perché abbiamo scelto Perugia? Perché è in una regione con grande potenziale, si collega alla nostra attività, al nostro settore che è la pietra naturale, è una regione con talento artistico e artigianale".