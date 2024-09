Gli avversari. Mignani ha tutti a disposizione. Bastoni ritorna nel suo stadio

Il tecnico del Cesena Michele Mignani, ieri in conferenza stampa, ha messo in guardia i suoi uomini dalle insidie del match del ‘Picco’: "Giocheremo contro una squadra forte che, di fronte al suo pubblico, avrà voglia di vincere. Lo Spezia ha valori importanti nei singoli, nella guida tecnica e nel collettivo. Trattandosi di un complesso con una fisicità importante ci attenderà una gara all’insegna della corsa e del sacrificio. Sarà una classica partita di Serie B". L’allenatore dei romagnoli potrà disporre dell’intera rosa, con la sola eccezione di Saber: "Abbiamo tutti a disposizione, dobbiamo solo capire il minutaggio che i singoli hanno nelle gambe. Per me non esistono titolari o riserve, ma un gruppo. Sta a me cercare di capire i momenti migliori di un giocatore".

Per quanto riguarda la formazione iniziale, dovrebbe partire dal primo minuto l’ex aquilotto Simone Bastoni, spezzino doc, 92 presenze, 6 gol e 16 assist nelle fila dello Spezia, con una promozione all’attivo in Serie A, due salvezze in massima serie e una retrocessione, prima dell’addio al club bianco dove è cresciuto e con il quale ha spiccato il volo nel calcio che conta. Una separazione non del tutto compresa dalla piazza che al giovane di Piana Battolla era particolarmente affezionata. Partirà, invece, dalla panchina l’altro ex aquilotto Mirko Antonucci.

Fabio Bernardini

Nella foto: Simone Bastoni