IL PROGRAMMA. Scontro salvezza tra Pro Sesto e Alessandria. Domani l’Atalanta Under 23 contro il Vicenza Inizia la 25ª giornata del girone A di Serie C con il match tra Mantova e Triestina. La classifica vede il Mantova in testa con 57 punti, seguito dal Padova con 51 e la Triestina con 46.