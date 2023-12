IL RACCONTO DEL FRATELLO. Ansia Beckenbauer: "Franz non sta bene»

Calcio in ansia per la leggenda Franz Beckenbauer, 78 anni, soprannominato il ‘Kaiser’ (l’imperatore). A rivelare le condizioni di salute di è stato suo fratello Walter nel corso del documentario ‘Beckenbauer’ che andra’ in onda l’8 gennaio prossimo sulla televisione tedesca Ard. Il fratello ha detto, "se dicessi che sta bene, mentirei, e non mi piace mentire, non si sente bene, è un continuo su e giù". Il Kaiser, mito del Bayern Muenchen, difensore campione del mondo da giocatore (1974) e da allenatore (1990), nonché d’Europa sempre da calciatore (1974) con la Germania Ovest, è da tempo alle prese con problemi di salute.