Il retroscena. Obi e Menga amici di vecchia data. Così la Vis ha ingaggiato un big

Dietro l’acquisto di Joel Obi ci sono grossi meriti del responsabile dell’area tecnica Michele Menga. L’operazione è andata a buon fine, con il centrocampista pronto ad accettare un contratto di un anno e mezzo con la Vis Pesaro, fino a giugno del 2025, e la mano è tutta del braccio destro del presidente Mauro Bosco.

Menga e Obi si conoscono da tanti anni, ancora prima che il classe ’91 venisse acquistato dall’Inter e iniziasse una carriera importante tra serie A e B. Ovvero fin dai tempi in cui Obi arrivò in Italia con la sua famiglia, lasciando la Nigeria e trasferendosi a Parma. Proprio la città di cui è nativo Menga. Ecco che lì nasce una grande amicizia tra i due coetanei, rapporto coltivato nel tempo e che va avanti fino ad oggi. Non solo sul piano calcistico, ma anche extra tra uscite in compagnia, vacanze e interessi comuni. Tanto che Obi inizia a giocare proprio nella provincia emiliana. Nel 2005 l’Inter ci mette subito gli occhi sopra: velocità, dribbling, potenza fisica. Dalla provincia al grande calcio, senza se e senza ma. Poi, l’esordio in prima squadra, cinque anni dopo, direttamente in Champions League nel 4-0 al Meazza contro il Werder Brema. Per la serie A bisogna aspettare qualche settimana, contro il Cagliari. Da lì una carriera nel calcio professionistico. Parma, Torino, Chievo. Gioca anche con la nazionale nigeriana, una delle più forti dei paesi africani, e viene convocato per il mondiale del 2018, senza però scendere in campo. In questa crescita esponenziale l’amicizia rimane. Un salto in Turchia all’Alanyaspor. Poi di nuovo Italia, alla Salernitana e alla Reggina. Prima di rimanere svincolato, all’età di 32 anni. Ora gli allenamenti a Milano, da solo, per mantenersi in forma e poter tornare a giocare in un club. Da qui l’idea della Vis Pesaro e di Menga di cogliere l’opportunità. Esperienza e valori d’altra categoria. I biancorossi hanno già dimostrato di essere terreno fertile per far ripartire giocatori, vedi Manuel Pucciarelli e Mirko Valdifiori dalla passata stagione. Ma anche Federico Giraudo e Lorenzo Carissoni, arrivati a Pesaro da svincolati dopo aver terminato le annate da under e ora titolari a Cittadella in serie B.

n. m.