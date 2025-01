Il sigillo decisivo nel secondo tempo. La Narnese si impone in trasferta. Tramontano stende il Pierantonio

PIERANTONIO 0 NARNESE 1

PIERANTONIO (4-2-3-1): Zandrini, Pettinelli (25’ st Laassiri), Francioni, Piras, Allegrucci, Montefusco, Michael Salis, Procacci, Fastellini, De Iuliis, Berettini (38’ st Yuri Salis). (A disposizione: Sergiacomi, Conti, Scarlino, Gaggioli, Pelati, Rondoni, Dragoni). All.: Giacomo Bruni.

NARNESE (4-3-3): Falocco, Mora, Pinsaglia, Marchetti, Ponti, Rodriguez, Bagnato, Petrini, Tramontano, Confessore (46’ st Perotti), Manni. (A disposizione: Trippanera, Andreucci, Grifoni, Aldrovandi, Principi, Battaglini, Perugini, Desantis). Allenatore: Marino Defendi.

Arbitro: Andrea Virgili di Olbia (Ettore Caravella e Chiara Trotta di Perugia)

MARCATORE: 12’ st Tramontano

NOTE: spettatori 250 circa. Calci d’angolo 4-3. Recupero 5’ st. Ammoniti Rondoni del Pierantonio; Manni, Ponti e Petrini della Narnese. Espulsi: 27’ st Rondoni e 42’ st Ponti per doppia ammonizione. Espulso al 42’ st l’allenatore del Pierantonio Bruni per proteste. Prima del fischio di inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento per la commemorazione di Fabio Cudicini, storico portiere di Udinese, Roma e Milan.

La Narnese conquista tre punti di platino superando di misura il Pierantonio. Un Pierantonio che parte forte ma al 10’ Michael Salis non approfitta di un’incertezza di Falocco. Primo tempo senza particolari sussulti poi, nella ripresa, Tramontano non perdona su un traversone dalla destra e tocca quota 9 in campionato. I padroni di casa restano anche in dieci per il rosso a Rondoni. Anche la Narnese resta in dieci per l’espulsione di Ponti. Nel finale poi Falocco dice no a Salis blindando l’1-0 finale, certificando la Narnese come miglior retroguardia del campionato con sole 10 reti subite in 17 partite.