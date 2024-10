Il sogno proibito del Pallone d’oro. Vinicius jr pronto per la nuova era

Abituati da troppo tempo a guardare da lontano uno spettacolo riservato agli abitanti di altri pianeti calcistici, e comunque ormai troppo disillusi per fidarsi di un premio che spesso ha seguito logiche più di marketing che sportive, a questo lunedì che assegna il Pallone d’oro arriviamo con lo stupore di chi legge l’elenco dei candidati e ci ritrova finalmente la gratificazione di nomi credibili (e per la prima volta dal 2003 una doppia assenza, quella di Cristiano Ronaldo e Messi che hanno scelto pensionamenti dorati lontani dai riflettori sotto cui si sono accomodati a targhe alterne).

Il più contento di tutti, comunque vada, dovrebbe essere Gian Piero Gasperini, stasera a Parigi. Già essere in un lotto di nomination per l’Oscar che comprende anche Carlo Ancelotti, Xabi Alonso (al quale l’anno scorso il Gasp inflisse l’unica sconfitta stagionale...), Pep Guardiola e i ct campioni d’Europa e del mondo Luis De la Fuente e Lionel Scaloni, è come aver vinto. Il periodo preso in esame dal premio è quello che va dall’1 agosto 2023 al 31 luglio 2024.

Gasp sabato sera ci scherzava e faceva presente un concetto tanto banale quanto limpido: "Vado a Parigi, sono contento, peccato che non ci sia l’Atalanta".

Già, perché Gasperini non è l’unico nerazzurro tra i ’convocati’ al Théâtre du Châtelet dove saranno assegnati i premi di France Football. Della Dea c’è anche il nigeriano Lookman, e anche se nessuno dei due è tra i candidati alla vittoria finale, per la bandiera del calcio di provincia fatto di competenza e radicamento sul territorio è già un grandissimo trionfo portare due campioni alla parata finale.

Qualche chance in più, se non ora quando, potrebbe averla Lautaro Martinez, uno dei cinque ’italiani’ presenti nella lista dei trenta, anche se tutti gli indizi dicono che Vinicius jr del Real Madrid è il pronostico più attendibile.

La lista dei potenziali vincitori tra i giocatori comprende anche gli assi del Manchester City Martinez, Foden, Ruben Dias, Haaland, Rodri, quelli del Real Madrid Valverde, Bellingham, Carvajal, Rudiger, Mbappé, Kroos che ha anche il bonus emotivo di essersi ritirato, per il Barcellona il baby-fenomeno Yamal, Nico Williams dell’Atletico Madrid, Grimaldo, Wirtz e Xhaka del Bayer Leverkusen, i romanisti Dovbyk (ex Girona) e Hummels (ex Dortmund), Rice, Saliba, Saka e Odegaard (Arsenal), Dani Olmo (Lipsia-Barcellona), Kane (Bayern Monaco), Vitinha (Psg), Palmer (Chelsea), l’altro interista Çalhanoğlu.

Tra le donne la spagnola Aitana Bonmati è la strafavorita.