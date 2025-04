Il tecnico dei rossoblù. Massimiliano Alvini al “Picco” dopo l’esonero di due anni fa

Spezia-Cosenza sarà un match dal sapore particolare per il tecnico dei rossoblù Massimiliano Alvini, al suo ritorno al ‘Picco’ dopo l’esonero patito nella scorsa stagione alla guida delle Aquile, il 15 novembre 2023, dopo tredici partite nel corso delle quali la sua squadra aveva totalizzato solo dieci punti, frutto di sette pareggi, una sola vittoria e cinque sconfitte.

Al suo posto venne chiamato proprio mister D’Angelo contro il quale, Alvini, non ha mai vinto in carriera: cinque pareggi e una sconfitta. Ieri l’allenatore toscano, con grande signorilità, ha espresso parole di apprezzamento per il club bianco: "Ho un grande rispetto per lo Spezia, si tratta di una squadra molto forte che merita la posizione di classifica e alla quale auguro il meglio. Non ho alcuna rivincita personale, anzi li ringrazio per avermi dato la possibilità di allenare lì. Al ‘Picco’ ce la giocheremo dando il massimo".

Quella di domani sarà una partita che regalerà emozioni per la famiglia Hristov, visto che il capitano aquilotto Petko potrebbe trovarsi di fronte il fratello gemello Andrea. Non è detto, però, il Petko del Cosenza possa essere schierato titolare, sebbene risulti nella lista dei convocati. In tribuna vi sarà, poi, l’ex ad dello Spezia Luigi Micheli, ora consulente del presidente del Cosenza Guarascio.

Nelle fila dei rossoblù mancherà Garritano, con possibili novità nello schieramento iniziale con il ritorno di Ricciardi dal primo minuto e la proposizione di Kouan al centro della mediana. Non mancherà al ’Picco’ una piccola rappresentanza di tifosi calabresi.

Fabio Bernardini