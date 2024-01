IL TEST. Il Città di Varese trova Sannino da avversario. Oggi l’amichevole contro gli svizzeri del Paradiso

Città di Varese… in Paradiso. No, nessun riferimento religioso. È invece il nome della società svizzera, seconda nel campionato di Hoval Promotion League, che la squadra di Corrado Cotta affronterà in amichevole oggi alle 15 al Centro sportivo Le Bustecche. Con la compagine con cui svolgerà l’allenamento congiunto, il Cdv ha un punto in comune. Ad allenarla è infatti quel Giuseppe Sannino che alla storia calcistica di Varese ha legato ricordi scolpiti nella mente e nel cuore dei tifosi. Fu infatti per ben due volte tecnico del Varese, prima nel 2003-04, poi tra il 2008 e il 2011. In quest’ultimo caso prese per mano la formazione bosina e dalla seconda divisione di Lega Pro la condusse alla serie B, dove nel 2010-11 ottenne il quarto posto e l’accesso ai playoff persi poi contro il Padova. Cristiano Comelli