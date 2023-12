Il tributo a Pelè:. Cristo Redentore con la numero 10

A un anno dalla morte, Pelè resta un grande punto di riferimento non solo per il calcio ma anche per il Brasile stesso. Proprio per questo motivo nella notte fra venerdì e ieri un altro punto di riferimento è diventato un tributo al campione del Santos. La statua del Cristo Redentore di Rio, grazie a una speciale proiezione, è sembrata indossare la maglia verdeoro numero 10, quei colori che Edson Arantes do Nascimento, ’O Rei’ ha onorato dentro e fuori dal campo, prima di spegnersì all’età di 82 anni.