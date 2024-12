Il trofeo europeo verrà assegnato il 13 agosto al Bluenergy Stadium di Udine. Finals a Torino in caso di vittoria nei quarti contro la Germania. Orgoglio Italia, un 2025 con Supercoppa e (forse) Nations

L’Italia si prende la scena con la Supercoppa Europea e le Finals di Nations League. Il Comitato Esecutivo Uefa ha stabilito ieri che il Bluenergy Stadium di Udine ospiterà la Supercoppa 2025 in programma il 13 agosto. Negli utlimi anni, la competizione ha visto il dominio del Real Madrid mentre i club italiani hanno vinto nove volte, con il Milan che guida la classifica con quattro successi. Inoltre, nel 2025 si tornerà a giocare nel nostro paese a distanza di 28 anni dall’ultimo confronto a Palermo, quando la Juventus superò 3-1 il Psg. "La Supercoppa Uefa a Udine è uno straordinario successo italiano. Avevamo preso un impegno con la famiglia Pozzo, l’Udinese, la città e la Regione Friuli Venezia Giulia, che tanto sta investendo in strutture e accoglienza sportiva, e l’abbiamo mantenuto. La prossima stagione calcistica europea si aprirà in Italia per la prima volta nella storia, per questo ringrazio il presidente Ceferin e i suoi colleghi" ha affermato il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Ma non è finita qui, perché anche Torino potrebbe presto finire sotto i riflettori internazionali. La città piemontese è stata scelta come casa delle Finals di Nations League ma, per godere delle sfide tra le migliori quattro nazionali europee, bisognerà sperare che l’Italia batta la Germania nei quarti del 20 e 23 marzo. In caso di vittoria, all’Allianz Stadium verranno disputate le semifinali (4-5 giugno) e la finalissima (8 giugno, ore 20,45 mentre allo Stadio Olimpico si svolgerà la finalina per il terzo posto (8 giugno, ore 15). Discorso diverso in caso di sconfitta, con le fasi finali che si svolgeranno tra Monaco e Stoccarda.

Euro 2025, Italdonne con la Spagna. La Nazionale femminile ha scoperto le proprie avversarie a Euro 2025: Spagna, Belgio e Portogallo.