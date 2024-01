Il turno di c. Si comincia oggi:. Pontedera-Fermana

La 21ª giornata in serie C girone B inizia oggi alle 16,15 con Pontedera-Fermana. Domani il turno si apre alle 14 con Recanatese-Juventus next generation, con i locali reduci da tre ko di fila, ed un Entella-Pineto in piena zona playoff. Alle 16,15 Olbia Vis Pesaro e Rimini-Torres col Rimini in calo e la Torres a 2 punti dal Cesena, quest’ultimo impegnato a Ferrara con la Spal. Alle 18,30 il Gubbio che ultimamente sembra in risalita (vittorie a Pineto domenica e con la Recanatese nel recupero infrasettimanale nella gara saltata per vento) ospita l’ Ancona che viene dalla sconfitta interna con l’Entella. Alle 20,45 il derby Carrarese-Arezzo, e lucchese-Sestri Levante. Chiude il programma lunedì Pescara-Perugia.

La classifica: Cesena 49 Torres 47 Carrarese 35 Perugia 33 Pescara e Pontedera 32 Gubbio 30 Entella e Pineto 27 Arezzo 26 Lucchese 24 Recanatese Rimini 23 Juventus next generation 22 Ancona 21 Vis Pesaro Spal 20 Sestri Levante 18 Olbia 17 Fermana 14.