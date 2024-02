Il turno di serie c. Oggi quattro gare. Rimini a Recanati

Le sfide casalinghe contro Ancona (domani) e Pescara (domenica) e la trasferta di Recanati (il 24) chiuderanno il mese di febbraio per la Vis. La 26ª giornata è spalmata in due giorni. Con il Cesena ormai lanciatissimo verso la B (oggi riapre le porte il Manuzzi dopo la squalifica), tengono banco soprattutto gli scontri in chiave salvezza.

Oggi si giocano 4 partite: alle 18,30 Pontedera- Pineto e Recanatese-Rimini; alle 20,45 Cesena-Arezzo e Pescara- Spal. Domani le altre 6: alle 18,30 Carrarese-Gubbio, Juventus NG-Sestri Levante, Lucchese-Torres, Olbia-Entella; alle 20,45 Perugia-Fermana e Vis-Ancona.

Classifica: Cesena 62; Torres 50; Carrarese 45; Gubbio e Perugia 43; Pescara 41; Pontedera 38; Juventus NG 33; Entella, Arezzo 31;

Pineto 30; Rimini 29; Ancona, Vis Pesaro, Sestri 28; Spal, Recanatese 24; Olbia 20; Fermana 17.

Digital collection. Lega Pro e Panini lanciano la 3^ edizione della Digital collection Serie C, l’album di figurine interamente dedicato alla Serie C Now. "Non una semplice collezione, ma un ponte tra la tradizione e l’innovazione".