Il turno. La Vis sarà attenta ad Ancona-Sestri

La 36ª giornata del campionato di serie C girone B si apre alle 14 con tre gare, di cui una molto importante per il destino delle formazioni marchigiane: la Fermana (reduce da due vittorie consecutive), riceve la Lucchese che al momento e fuori dalla griglia play off attualmente a vantaggio del Rimini con tre punti di vantaggio; scontro fondamentale anche per l’Olbia, ultima, contro un Pescara. Quindi Pineto-Juventus Next. Alle 16,15 sfida tra le due delusioni di questa stagione: Entella e Spal, e quindi tra Ancona-Sestri Levante che riguarda molto da vicino la Vis, con i dorici i dorici ( quintultimi) al momento salvi per i 9 punti di vantaggio sulla Fermana. Alle 18,30 Carrarese-Rimini e Gubbio-Pontedera. Alle 20,45 tocca quindi alla Vis con il Perugia. La giornata di campionato si chiude domani alle 20,45 con Arezzo-Torres e Cesena-Recanatese.

