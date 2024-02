Il vice presidente sulla causa in corso. Fanfulla, Tufo: "Ecco i debiti lasciati da Barbati»

I nodi arrivano al pettine? Il vice presidente del Fanfulla Crescenzio Tufo ha fatto il punto sulla causa promossa dalla famiglia Barbati contro il Fanfulla: "Da luglio abbiamo pensato solo al campo e al risanamento dei debiti ereditati da Luigi Barbati, scegliendo il silenzio per non destabilizzare l’ambiente. A fine giugno, dopo che il giudice ci aveva ridato i poteri di agire, Barbati richiedeva ancora di essere nominato come una sorta di “curatore del Fanfulla”. Ricordo che Luigi Barbati, Daniele Guatterini ed Emanuela Maffoni erano stati esclusi dall’associazione per gravi motivi. Da domani il giudice inizierà ad ascoltare i testimoni, per confermare quanto peraltro già emerso in corso di causa". Tufo prosegue: "Stiamo dando quotidianamente il massimo nonostante questa causa blocchi progetti ambiziosi. Auspico una conclusione rapida così che il Fanfulla possa investire e programmare".

Tufo fa la lista dei debiti lasciati da Barbati. "Comune di Lodi: uso strutture, utenze e Tari mai pagate dal 2018; Comune di Tavazzano: utenze e uso strutture mai pagate dal 2020; Centro sportivo Borgo San Giovanni: arretrati da saldare; bollette Sal (uso di acqua stadio Dossenina) mai pagate dal 2018; mutui e finanziamenti da pagare; Iva tasse mai pagate dal 2018; fornitori, allenatori delle scorse stagioni che chiedono ancora di essere pagati; quattro mensilità arretrate della scorsa stagione che abbiamo dovuto provvedere a saldare noi".

E ancora: "Non appena avrò il quadro completo, poiché sto definendo le varie pendenze arretrate che ogni giorno aumentano, lo renderò pubblico. La nota positiva è il supporto dei tifosi, l’appoggio e la disponibilità dell’Amministrazione comunale, in particolare nelle persone del Sindaco Furegato e dell’Assessore allo Sport Milanesi che ringrazio. Ora aspettiamo anche gli imprenditori lodigiani che sono numerosi e possono sicuramente sostenerci".

Lu.Mig.