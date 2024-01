In numeri. Cambi in panchina, sei da inizio stagione

Nella Serie A degli esoneri, con il portoghese Josè Mourinho, salgono a sei i cambi di allenatore, al momento, nel nostro campionato. Un cambio in panchina che fa seguito a quello dell’Empoli con Paolo Zanetti, esonerato per Aurelio Andreazzoli, poi mandato via per prendere Davide Nicola. Al Napoli con l’avvicendamento di Rudi Garcia con Walter Mazzarri, alla Salernitana con l’esonero di Paulo Sousa, per l’arrivo di Filippo Inzaghi e dell’Udinese che ha mandato a casa Andrea Sottil, per riprendere Gabriele Cioffi.