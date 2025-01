In palio punti playoff. Lumezzane e Lecco a caccia di risposte

LUMEZZANE (Brescia)Lumezzane e Lecco cercano la vittoria per rilanciare le rispettive ambizioni. Partita decisamente interessante quella che, oggi pomeriggio alle 15 al Saleri, vedrà in campo i padroni di casa bresciani, decimi in classifica con 28 punti ma che non vincono dallo scorso 10 novembre, e il Lecco, tredicesimo a quota 24 e obbligato a centrare quel successo esterno (che manca da 440 giorni) per non perdere ulteriormente terreno dalla zona playoff, distante 4 punti.

In casa del Lumezzane ufficiali gli arrivi del difensore Pittino (19 anni, Genoa) e del portiere Toniolo (20 anni, Verona). Franzini ritrova Dalmazzi dopo la squalifica. A Lecco, invece, il tecnico Volpe potrà fare affidamento, seppure per uno scampolo di partita, su Marrone, Di Gesù, Frigerio, Galeandro e Furlan e potrà inserire anche qualcuno dei nuovi innesti: Di Dio (attaccante esterno 22enne dalla Juve Stabia) e Martic (centrocampista 29enne dal Legnago).

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Deratti, Pogliano, Dalmazzi, Moscati; Scanzi, Taugourdeau, Tenkorang; Pannitteri, Monachello, Iori. All. Franzini.

LECCO (3-5-2): Furlan; Polito, Stanga, Kritta; Lepore, Ionita, Galli, Tordini, Beghetto; Zuberek, Sipos. All. Volpe.