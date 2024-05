In ricordo del presidente. Fair Play in nome di Tavecchio. Abete: "Leader sensibile e leale. I Dilettanti una seconda famiglia»

Il Premio Fair Play Carlo Tavecchio, ospitato nella sua seconda edizione dal Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, è stato l’occasione non solo per la consegna dei riconoscimenti decisi dal Panathlon e dal Comitato stesso, ma anche per ricordare la figura dell’ex presidente della Federcalcio, per tanti anni alla guida anche della LND e infine del Comitato Regionale Lombardia. All’evento hanno partecipato la moglie Eugenia e tanti amici e colleghi nella carriera del dirigente italiano, scomparso nel gennaio 2021 all’età di 79 anni. L’attuale presidente della Figc, Gabriele Gravina, non potendo presenziare ha voluto lo stesso omaggiare il suo predecessore con un videomessaggio. "È un onore e un piacere onorare la memoria di un grande amico, un fratello maggiore per molti di noi. Da Ponte Lambro a Roma passando per città di mezzo mondo, quel che ha fatto ha segnato un trentennio di vita della nostra comunità sportiva e non verrà dimenticato, anche grazie a iniziative come questa. Il merito va al Panathlon e al Comitato Regionale Lombardia, nonché al presidente della LND Giancarlo Abete". Gravina ne ha sottolineato "spirito indomito, allegria coraggiosa, la caparbietà nel volersi dedicare agli altri con impegno e sacrificio. Veder abbinato il nome di Carlo a un premio che interessa i giovani è quanto di più bello si potesse pensare".

Non solo collega, ma anche grande amico di Tavecchio è stato Giancarlo Abete, che allo stesso modo ha vissuto entrambe le esperienze tra la presidenza della Federcalcio e quella della LND, ruolo che ricopre attualmente. "Lo ricordiamo tutti come un amico, una persona con cui ci siamo sempre confrontati con lealtà, sensibilità e un’attenzione comune al mondo dilettantistico, da lui rappresentato in modo eccezionale. Rimane la commozione e il ricordo di Carlo Tavecchio - ha detto Abete - Aveva una leadership naturale che esprimeva con le sue qualità. Ha dato e ricevuto tanto da questo mondo che rappresentava per lui un’altra famiglia, la presenza di tante persone oggi lo testimonia". Nel corso della serata è stato ricordato il lavoro svolto dall’ex presidente federale a livello internazionale, che ha permesso all’Italia di avere oggi come vicepresidente dell’Uefa il massimo dirigente del calcio italiano, Gabriele Gravina, e gli sforzi profusi per lo sviluppo del calcio femminile tra cui l’obbligo di affiliazione per i club maschili. "A noi piace più ricordarlo per la passione che aveva, a cominciare dalle serie minori e dalla società calcistica che aveva contribuito a fondare a Ponte Lambro, paese da cui veniva. Unite alle iniziative con particolare attenzione verso il dilettantismo e il calcio femminile, che ha avvicinato a quello maschile - ha affermato Simonpaolo Buongiardino, presidente del Panathlon Club Milano -. In questo senso riteniamo che il premio Fair Play dovesse essere intitolato alla sua memoria. I riconoscimenti sono stati assegnati a chi ha dato un segnale importante di rettitudine e rispetto dell’avversario, nella vittoria come nella sconfitta".

Tra i promotori del premio anche il responsabile delle pagine sportive del “Giorno“, Giulio Mola. "Il mondo dilettantistico va raccontato ed esplorato come cerchiamo di fare sul nostro giornale - ha detto -. Ricordo il presidente Tavecchio come un punto di riferimento importante, assieme al quale ho avuto delle belle esperienze come quella degli Europei 2016. Un dirigente che restava impresso per la sua umanità ed empatia. Quando passò alla presidenza del Comitato Regionale Lombardia mi disse che per lui i giovani erano il futuro".