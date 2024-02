In visita alla squadra allo stadio. Manzini carica la sua "grande» Vis:: "Dare tutto e non mollare mai»

Gradita visita ieri allo stadio "Benelli" dove Marco Manzini, campione paralimpico di taekwondo, ha incontrato la squadra in vista della partita di domani (20,45 al "Benelli") contro il Gubbio. "E’ stato molto emozionante per me ricevere i saluti e l’abbraccio di molti giocatori della Vis – ha detto Manzini campione nella vita e nello sport – io mi identifico in loro e anche nell’allenatore che li sta guidando". Manzini ha trasmesso la sua carica ai ragazzi: "Ho detto loro di dare tutto e di non mollare mai. Voglio ringraziare tutti per l’accoglienza, è stata una bella emozione incontrare la grande Vis"