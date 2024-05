Infantino annuncia novità. "Il Var migliora, presto anche a chiamata»

"Abbiamo l’intenzione di sviluppare e migliorare il Var. E’ stata prodotta una tecnologia più basilare, con meno telecamere, per cui sarà più alla portata di tutti". Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in occasione del Congresso di Bangkok, sulla possibile introduzione del Var a chiamata. Un sistema che "è già in fase di sperimentazione", fa sapere Infantino, che ricorda l’“occhio di falco“ in uso nel tennis per cui "gli allenatori potranno chiedere l’intervento del Var due volte a partita, anche su invito dei propri calciatori. Nel caso in cui la decisione dell’arbitro sarà poi cambiata, il tecnico che ne ha chiesto l’intervento continuerà ad avere due possibilità di richiesta". Proprio in questi giorni, la Premier League voterà per decidere se adottare ancora la Var.