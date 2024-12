Conference League, partite e orari tv; guida competa alla quinta giornata

Roma, 11 dicembre 2024 – Penultima giornata della fase campionato della Conference League, che per ora vede ancora due squadre a pari punti in cima alla classifica: Chelsea e Legia Varsavia, entrambe a quota 12. I londinesi voleranno fino in Kazakistan, dove domani alle 16:30 affronteranno l’Astana in una partita che potrebbe certificare già il passaggio del turno agli ottavi di finale, senza passare dai play-off. Il Legia Varsavia, invece, ospiterà il Lugano in una delle tante sfide delle 18:45, con l’obiettivo di mantenere ancora la porta inviolata. I polacchi sono l’unica squadra a non aver ancora incassato reti in questa edizione di Conference League, ma domani l’avversario non sarà semplice da affrontare: il Lugano, infatti, si trova appena 3 punti indietro, a quota 9. Anche la Fiorentina per ora si trova a 9 lunghezze, a seguito delle vittorie contro Pafos, San Gallo e New Saints. I viola sono perfettamente in corsa per entrare tra le migliori otto, ma domani serve una vittoria contro il LASK.

Le partite più importanti della giornata

La vittoria per 3-2 contro il Pafos è servita a Palladino e ai suoi per non perdersi d’animo dopo la sconfitta nella giornata precedente contro l’APOEL. I viola, inoltre, sono reduci dall’importantissima vittoria per 1-0 contro il Cagliari di domenica al Franchi, nella quale hanno trovato 3 punti importantissimi in risposta anche all’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli. Il LASK, invece, si trova al trentaduesimo posto nel maxi-tabellone della classifica con solamente 2 punti guadagnati: sulla carta dovrebbe essere una partita facile, ma la viola deve stare attenta a non sottovalutare troppo la sfida. Il Chelsea, invece, volerà fino ad Astana, dove ad attenderlo ci sarà una squadra (l’Astana), che occupa la ventesima posizione del tabellone insieme a NK Celje, Backa Topola, Betis, Panathinaikos, San Gallo e Noah. I kazaki, quindi, sono in cerca di punti per rientrare tra le 16 squadre che disputeranno i play-off, per questo Maresca e i suoi non possono prendere questa partita alla leggera. Legia Varsavia – Lugano è sicuramente il big match di giornata, con le due squadre che distano appena 3 punti: i polacchi devono vincere per centrare definitivamente la qualificazione tra le migliori 8, mentre il Lugano ha bisogno dei tre punti per non cedere il passo alle inseguitrici ed essere costretto a disputare il turno preliminare.

Il programma della quinta giornata di Conference League

Giovedì 12 dicembre ore 14

Vikingur R. – Djurgarden (Sky Sport Calcio e NOW)

Giovedì 12 dicembre ore 16.30

Astana – Chelsea (Sky Sport Calcio e NOW)

Giovedì 12 dicembre ore 18.45 (Diretta gol su Sky Sport, canale 251, e diretta streaming su NOW)

Copenaghen – Hearts

Dinamo Minsk – Larne

Istanbul Basaksehir – Heidenheim

Petroclub – Betis

Noah – APOEL

Fiorentina – LASK (Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW)

Legia Varsavia – Lugano

HJK – Molde FK

Olimpija Ljubljana – Cercle Brugge

Giovedì 12 dicembre ore 21

Omonia – Rapid Vienna

Pafos – NK Celje

The New Saints – Panathimaikos

San Gallo – Vitoria Guimaraes

Gent – Backa Topola

Shamrock Rovers – Borac Banja Luka

Mlada Boleslav – Jagiellonia

Classifica Conference League

Chelsea 12, Legia Varsavia 12, Jagiellonia 10, Rapid Vienna 10, Vitoria Guimaraes 10, Fiorentina 9, Olimpija Ljubljana 9, Lugano 9, Heidenheim 9, Shamrock Rovers 8, Cercle Brugge 7, Djurgarden 7, APOEL 7, Vikingur R. 7, Borac Banja Luka 7, Pafos 6, Hearts 6, Gent 6, Copenaghen 5, NK Celje 4, Backa Topola 4, Betis 4, Astana 4, Panathinaikos 4, San Gallo 4, Noah 4, Molde FK 3, Omonia 3, The New Saints 3, Mlada Boleslav 3, HJK 3, LASK 2, Istanbul Basaksehir 2, Dinamo Minsk 0, Larne 0.