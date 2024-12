Europa League, guida completa alla sesta giornata. Partite, orari e dove vederle in tv

Bologna, 11 dicembre 2024 – Un cammino quasi perfetto quello della Lazio di Baroni, “sporcato” soltanto dall’ultimo pareggio rimediato tra le mura amiche contro il Ludogorets. Tuttavia, già da domani i biancocelesti avranno l’opportunità di riconquistare i tre punti, ma l’avversario in questione è tutt’altro che abbordabile. Alle 21, infatti, alla Johan Cruijff Arena andrà in scena la sfida tra la Lazio e l’Ajax di Farioli, che dista soltanto tre punti nella maxi-classifica di quest’edizione di Europa League. La Roma, invece, sarà impegnata all’Olimpico contro il Braga alle 18:45. I giallorossi in questo momento si trovano addirittura al ventunesimo posto in classifica a quota 6 punti, con l’unica vittoria che risale a tre giornate fa, quando superarono da Dinamo Kiev grazie al rigore di Dovbyk. Per Ranieri e i suoi non è più possibile fare passi falsi.

La Lazio per mantenere il primo posto

Fino al pareggio contro il Ludogorets, i biancocelesti erano l’unica squadra a punteggio pieno di tutto il tabellone, ma dopo lo 0-0 dello scorso turno Baroni e i suoi sono stati raggiunti da Athletic Bilbao e Francoforte, con le quali ora condividono il primato. A tre punti in meno si trova l’Ajax di Farioli, prossima avversaria dei biancocelesti. Gli olandesi sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro la Real Sociedad, e anche in campionato è arrivato un k.o. nell’ultima uscita contro l’AZ. Tuttavia, i biancocelesti devono fare i conti anche con la prossima sfida di Serie A, nella quale all’Olimpico arriverà l’Inter. Per la gara di oggi, quindi, è probabile un leggero turnover per Baroni, con Castellanos che sicuramente partirà titolare data la squalifica che sconterà nella gara contro i nerazzurri. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All.: Baroni. Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Berghuis; Traore, Brobbey, Akpom. All.: Farioli.

La sfida si disputerà giovedì 12 dicembre, con il calcio d’inizio alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live streaming su NOW e Sky Go

La Roma a caccia di punti

Il pareggio maturato allo scadere contro il Tottenham e la larga vittoria per 4-1 sul Lecce nell’ultimo turno di Serie A ha ridato un po’ di serenità all’ambiente giallorosso, che ora può guardare al futuro con più ottimismo. Tuttavia, soltanto domani scopriremo se il peggio è veramente passato, quando i giallorossi affronteranno all’Olimpico il Braga alle 18:45: non è una partita da dentro/fuori ma ci siamo vicini, dato che i giallorossi, a quota 6 punti, non possono più fare passi falsi. Ranieri dovrebbe affidarsi ai fedelissimi, con Svilar tra i pali, Mancini, Hummels e Ndicka in difesa, Abdulhamid e Angelino sugli esterni e Koné e Paredes in mezzo al campo. In attacco, Dybala e Saelemaekers agiranno alle spalle di Dovbyk. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers, Dybala; Dovbyk. All.: Ranieri. Braga (3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; R. Horta, El Ouazzani, Bruma. All.: Carvalhal.

Calendario Europa League 6^ giornata

Mercoledì 11 dicembre ore 16:30

Fenerbache – Athletic Bilbao

Giovedì 12 dicembre ore 18:45

Roma – Braga

Hoffenheim – FCSB

Viktoria Plzen – Manchester United

Malmo – Galatasaray

Union SG – Nizza

Paok – Ferencvaros

Olympiacos – Twente

Ludogorets – AZ

Giovedì 12 dicembre ore 21:00

Bodø/Glimt – Besiktas

Porto – Midtjylland

M. Tel-Aviv - Riga FS

Ajax - Lazio

Elfsborg - Qarabag

Slavia Praga - Anderlecht

Rangers - Tottenham

Real Sociedad - Dinamo Kiev

Lione - Eintracht

Classifica Europa League

Lazio 13, Athletic Bilbao 13, Eintracht Frankfurt 13, Galatasaray 11, Anderlecht 11, Ajax 10, Lione 10, Rangers 10, Tottenham 10, FCSB 10, Ferencvaros 9, Manchester United 9, Viktoria Plzen 9, Olympiacos 8, Fenerbache 8, Real Sociedad 7, Bodø/Glimt 7, Braga 7, AZ 7, Midtjylland 7, Roma 6, Besiktas 6, Porto 5, Union SG 5, Hoffenheim 5, Slavia Praga 4, Paok 4, Elfsborg 4, Twente 3, Malmo 3, M. Tel-Aviv 3, Qarabag 3, Ludogorets 2, Rigas FS, Nizza 2, Dinamo Kiev 0