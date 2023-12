Inizia la sessione invernale. Adesso il mercato entrerà nel vivo. Nador, Peli, Dutu le prime uscite

Si avvicina la mini rivoluzione di gennaio dell’Ancona. Almeno sei giocatori in partenza, altrettanti gli arrivi, il diesse Micciola avrebbe già dato indicazioni ai rispettivi agenti di coloro che dovranno lasciare il gruppo nei prossimi giorni, e non è escluso che alla ripresa degli allenamenti, il 2 gennaio, oppure il giorno successivo, l’Ancona sia già in grado di ufficializzare qualche arrivo. I primi ad andarsene saranno i giocatori in prestito che hanno deluso le aspettative o che meno si addicono al modulo di gioco di Colavitto. Per un verso o per l’altro i primi che faranno le valigie dovrebbero essere Nador, Peli e Dutu. Ma l’Ancona che domenica 7 gennaio affronterà in casa l’Entella potrebbe ritrovare già in quella partita l’apporto di Federico Moretti, attaccante dato in uscita anche a Brindisi. Il suo addio all’Ancona a fine agosto ha stupito, perché Moretti negli anni s’è distinto non solo per i gol realizzati in biancorosso, ma anche per lo spirito di sacrificio e di servizio alla squadra che lo ha sempre contraddistinto. Vederlo giocare da terzino nell’ultima partita della stagione regolare dello scorso anno a Recanati ne era stata l’ultima conferma, eppure Donadel ha deciso di cederlo. Moretti è un giocatore che ha fatto molto bene, negli anni con Colavitto, e sarebbe il più semplice degli inserimenti nell’Ancona che deve riprendere il suo cammino.

Un altro giocatore che potrebbe tornare alla corte del comandante è Alex Rolfini, ma la trattativa con il Vicenza non sembra così scontata, almeno per il momento. Oltre a questi due ex biancorossi, comunque, il diesse Micciola starebbe trattando qualche altro nome, rigorosamente top secret, d’altra parte se le partenze in attacco fossero più di due, considerando anche Peli un attaccante, ecco che altrettanti potrebbero essere gli innesti. Prima le uscite, però, che come detto dovrebbero essere almeno sei ed essere comprese tra i nomi di Nador, Peli, Dutu, Marenco, Agyemang, Barnabà, Radicchio, Gavioli, Kristoffersen e Mattioli, tutti giocatori che finora o non hanno convinto in pieno oppure si stanno ritagliando spazi esigui. Un nome di quelli caldi, per il mercato dell’Ancona, sarebbe rappresentato da Mario Prezioso, altro ex biancorosso, tra i primi a essere ceduto la scorsa estate, che a Potenza non sta trovando lo spazio che sperava.

Altro nome gettonato e che piace a Micciola è quello di Riccardo Calcagni, centrocampista del Novara ed ex Matelica, un buon giocatore secondo chi lo conosce, come appunto il diesse e il tecnico di Pozzuoli: per lui finora ben 17 partite da titolare a Novara, o da centrocampista centrale oppure da esterno destro, ma anche da terzino destro. Una duttilità e una reciproca conoscenza con lo staff dorico che potrebbero tornare utili all’Ancona.

g. p.