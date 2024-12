Integrity Tour e Sport & Studio: Alcione Milano in prima linea contro il match fixing

Dopo aver fatto tappa, nei giorni scorsi, al Monza e in casa Inter, l’Integrity Tour, il progetto itinerante organizzato da Lega Pro e Sportradar AG, in collaborazione con l’Associazione italiana calciatori, che mira a combattere le pratiche di “match fixing“ e a salvaguardare il buon andamento degli eventi sportivi, è stato ospitato dall’Alcione Milano. Con calciatori, membri dello staff tecnico e dirigenti sia della prima squadra che del settore giovanile degli “Orange“, sono state introdotte tematiche fondamentali da parte del segretario generale di Lega Pro, Emanuele Paolucci, del responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, Marcello Presilla, del referente AIC Paolo Bianchet e del rappresentante dell’area marketing di Lega Pro, Giovanni Marchi. "Come Lega Pro cerchiamo di fornire costantemente a calciatori, dirigenti e tecnici gli strumenti di difesa da pratiche illecite e di match fixing - ha spiegato Paolucci -, portando avanti da anni un progetto di formazione solido e importante. Il riconoscimento di condotte lesive e la conoscenza delle procedure di denuncia aiutano a prevenire fenomeni di questo tipo, che fanno male allo sport e che contrastiamo fermamente".

Soddisfatto per l’evento il club meneghino: "Ringraziamo la Lega Pro e Sportradar per questo incontro formativo e utile ad affrontare il tema del match fixing con l’obiettivo di preservare l’integrità del nostro sport. Noi come Alcione - ha detto il dg Giacomo Gagliani - cerchiamo di promuovere, sin dal settore giovanile, i valori sani del calcio".

Ma è di ieri la notizia di un’altra iniziativa che riguarda la terza squadra di Milano: è stato appena lanciato il programma ‘’Sport & Studio’’ con Riccardo Silva. Un progetto nato grazie al contributo dell’imprenditore, presidente del Miami Fc e investitore e partner del Milan, che permetterà ai giovani calciatori di mettere insieme studio e sport. ‘’Sport & Studio’’ è un’iniziativa che verrà finanziata e supportata da Silva con una donazione. L’Alcione metterà dei tutor a disposizione dei ragazzi e saranno figure fondamentali per dare una mano nei pomeriggi di allenamento. Il discorso rientra nell’ampia visione del club, che da anni dà una grande importanza al percorso extra-campo. Per formare bravi calciatori, ma anche e soprattutto uomini capaci di dare importanza ai valori della conoscenza, della cultura e dell’apprendimento. Il valore del progetto è stato ribadito proprio da Riccardo Silva, che è anche tra i fondatori e gli investitori di Sports Performance Hub, una boarding school internazionale per 580 studenti-atleti (in costruzione a Homestead, a sud dell’area metropolitana di Miami). ‘"Ho deciso di sostenere questo progetto perché credo che per i giovani calciatori coniugare la crescita sportiva con l’impegno scolastico sia fondamentale. Sono lieto di sviluppare questo progetto insieme all’Alcione, di cui ammiro l’organizzazione sportiva, i risultati ottenuti, l’impegno sociale e l’attenzione per i propri calciatori". Matteo Baconcini