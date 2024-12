Inter-Como 2-0, Inzaghi: "Abbiamo giocato una partita da squadra matura"

Milano, 23 dicembre 2024 – Si chiude con un successo il 2024 tra le mura amiche di San Siro dell’Inter, che batte 2-0 il Como e risponde alle vittorie di Napoli e Atalanta tenendo il passo delle dirette concorrenti nella corsa allo Scudetto. A dispetto del risultato finale, però, i nerazzurri hanno faticato più del previsto per trovare le chiavi giuste per aprire lo scrigno difensivo di un Como capace, nel primo tempo, di sorprendere gli uomini di Inzaghi con un 5-4-1 molto compatto. Uno schieramento accorto, che non ha comunque impedito al Como di giocare con grande grinta e intraprendenza, riuscendo anche a rendersi pericoloso con Nico Paz al 27’. Cinque minuti più tardi la prima, vera occasione di marca interista, firmata da Dumfries che, dopo un bello scambio con Mkhitaryan, ha calciato alto di prima intenzione. Pericoloso anche Dimarco in chiusura di tempo, ma il vero cambio di passo è arrivato nella ripresa, quando i padroni di casa hanno alzato i ritmi e il livello della qualità di gioco sbloccando la situazione con il colpo di testa di Carlos Augusto al 50’. Trovato il gol, gli uomini di Inzaghi hanno cercato di accelerare ulteriormente, ma il Como ha retto l’urto alzando bandiera bianca soltanto in pieno recupero quando Thuram ha siglato il definitivo 2-0 con una eccellente percussione, arrivata al termine di una gara di grande sacrificio. Ha dispensato complimenti per gli avversari e per il collega Cesc Fabregas, a fine gara, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, apparso ovviamente molto soddisfatto per questo successo ai microfoni di DAZN: “Innanzitutto bisogna fare i complimenti al Como, che è venuto a San Siro a giocarsi una grande partita, di personalità. Abbiamo trovato di fronte una squadra molto organizzata, con ottimi principi di gioco. Hanno corso tantissimo. Nel primo tempo le nostre uscite sono state un po’ più problematiche anche per la pressione non banale del Como. Abbiamo giocato una partita da squadra matura, che ha rischiato quasi nulla e ha colpito nel momento giusto. I complimenti di Fabregas fanno piacere e con lui ho contraccambiato. Sta facendo un grande lavoro. Ha cominciato da poco e vinto subito la Serie B, cosa non scontata. Sta proponendo un ottimo calcio e gli vanno fatti i complimenti. Il Como gioca bene e anche qui hanno giocato in maniera propositiva e non speculativa”. L’unica nota un po’ stonata della serata è stata l’ottava partita di fila senza reti di Lautaro Martinez: “È il nostro capitano. Il fatto che non segni da otto partite fa notizia, ma deve continuare a giocare in questo modo, con fiducia, perché le occasioni le ha e quindi tornerà a fare gol. Dovrò rivedere questa partita, ma anche in quella di lunedì lui e Thuram hanno fatto un grandissimo lavoro. Lo stesso hanno fatto Taremi e Arnautovic giovedì. Chiediamo tantissimo ai nostri attaccanti e ci sta che per qualche partita possano perdere un po’ di lucidità. Dobbiamo continuare a vincere, ma so cosa voglia dire non segnare per un attaccante. Deve rimanere tranquillo ben sapendo che la squadra sta vincendo e lui ha l’appoggio di tutti quanti”. La chiosa è su Napoli e Atalanta: “Avevo detto già a luglio che sarebbe stato un campionato avvincente perché tutte le squadre si erano rinforzate e che sarebbe stato diverso rispetto agli ultimi due anni”.